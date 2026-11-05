La plantilla de Salvamento Marítimo estalla ante la "absoluta falta de previsión" en Canarias

La crisis migratoria que golpea al archipiélago canario continúa desbordando los servicios esenciales sin que desde la Administración se tomen medidas preventivas. El delegado de CGT en el comité de empresa de Salvamento Marítimo, Marcos Díaz, ha arremetido duramente contra la absoluta falta de previsión con la que la entidad pública está gestionando el repunte en las islas, un problema que afecta con singular crudeza a la pequeña isla de El Hierro. En declaraciones a Europa Press, el representante sindical ha censurado la pasividad ante un escenario estacional previsible y la ausencia de planificación.

Lejos de reforzar los medios disponibles en la zona más tensionada, Díaz ha denunciado que a lo largo de este ejercicio se han retirado tres guardamares de las islas para trasladarlas a la Península. Como consecuencia directa de este desvío de recursos, en El Hierro la totalidad del operativo recae sobre dos únicas embarcaciones de menor porte, las salvamares Dipha y Navia. "Quien se está comiendo todo son las dos salvamares que hay", ha lamentado, alertando de que las tripulaciones operan al límite por la carencia de refuerzos inmediatos.

La sobrecarga de trabajo está llevando al personal a situaciones límite tanto físicas como operativas. Díaz ha relatado que durante las últimas jornadas los rescatadores apenas han podido dormir dos o tres horas diarias. La concatenación de avisos en alta mar impide cualquier descanso efectivo: tras rescates nocturnos que se alargan durante horas, los marineros apenas disponen de tiempo para ducharse y calmar la tensión antes de recibir la siguiente alerta, viéndose atrapados en guardias extenuantes que se prolongan durante 30 días ininterrumpidos.

Al agotamiento físico se añade un severo impacto psicológico derivado de la dureza de las intervenciones, marcadas por la presencia constante de menores deshidratados y el rescate de personas fallecidas. El delegado sindical ha advertido del riesgo para la seguridad que entraña afrontar servicios de emergencia en estas condiciones: "Cuando vas a hacer un servicio con ese nivel de cansancio no estás al 100%. No es ni seguro ni para nosotros ni para las personas a las cuales rescatamos". La situación amenaza con recrudecerse de forma inmediata cuando cese la temporada de calmas y comience a soplar con fuerza el alisio.

Díaz ha calificado el escenario de inviable, alertando del peligro que supondría tener que atender el auxilio de una embarcación de recreo o un crucero mientras se desbordan los recursos disponibles. Asimismo, ha reprochado a la dirección de la entidad estatal su desinterés y falta de empatía hacia la salud de los trabajadores, muchos de los cuales evitan tramitar la baja médica para sortear penalizaciones en sus nóminas, asumiendo faenas de hasta 18 horas diarias en pleno colapso.