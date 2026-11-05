Las balsas de Tenerife arrancan noviembre al 35,2%, con 440.000 metros cúbicos más que hace un año

Las balsas públicas de Tenerife han comenzado noviembre con 1.774.753 metros cúbicos de agua almacenados, lo que representa el 35,2% de su capacidad total disponible para el riego agrícola.

Las reservas superan las registradas en la misma fecha del año pasado, cuando las instalaciones gestionadas por la empresa pública Balten acumulaban 1.334.421 metros cúbicos y se encontraban al 26,5% de su capacidad.

La diferencia entre ambos ejercicios asciende a 440.332 metros cúbicos.

El sur alcanza el 40,2% de capacidad

Por zonas, las balsas del norte almacenan 1.129.807 metros cúbicos, equivalentes al 32,9% de su capacidad.

En el sur de Tenerife las reservas ascienden a 644.495 metros cúbicos, aunque el porcentaje de ocupación es superior y alcanza el 40,2%.

La zona norte concentra el 63,7% de toda el agua actualmente almacenada en la red insular, frente al 36,3% correspondiente al sur.

Entre las instalaciones del sur se encuentra la balsa de Valle San Lorenzo, en Arona, que volvió a comenzar a almacenar agua durante el pasado mes de octubre después de finalizar las obras de sustitución de su lámina de impermeabilización.

Tenerife inicia así noviembre con sus balsas públicas por encima de un tercio de su capacidad y con más de 440.000 metros cúbicos adicionales respecto al mismo momento de 2025.