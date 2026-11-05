Los decretos del Gobierno provocan una caída del 15% en la oferta de alquiler en Canarias

Canarias ha perdido un 15% de los anuncios de viviendas en alquiler disponibles en Idealista en apenas un mes. El descenso corresponde al periodo comprendido entre el 25 de septiembre y el 25 de octubre, según los datos difundidos este jueves por la plataforma, que contabiliza tanto los arrendamientos permanentes como los de temporada.

La reducción deja menos oferta anunciada para quienes buscan una vivienda en las islas, aunque resulta inferior a la registrada en el conjunto de España, donde el retroceso alcanza el 19%.

El recorte tampoco ha sido uniforme en las dos capitales del archipiélago. Las Palmas de Gran Canaria registra una caída del 16%, mientras que Santa Cruz de Tenerife pierde un 10% de su oferta en el portal.

En cambio, la provincia de Santa Cruz de Tenerife presenta una contracción del 14%. Es una caída superior a la de su capital y un punto menor que la del archipiélago.

Los decretos de vivienda desincentivan el alquiler

La pérdida de oferta en Canarias coincide con la aprobación de los primeros decretos de vivienda del Gobierno central, el 29 de septiembre, posteriormente derogados por el Congreso. El Ejecutivo aprobó otros dos textos el 6 de octubre, ya disueltas las Cámaras.

El decreto sobre los contratos, previsto para el 15 de noviembre, añade cargas a los arrendadores canarios: prórrogas sucesivas de cinco años, o siete para personas jurídicas, si no se comunica la voluntad de no renovar, y un preaviso del propietario que pasa, con carácter general, de cuatro a seis meses.

También obliga a indemnizar al inquilino por no renovar, salvo las excepciones previstas, como determinadas necesidades de uso propio o familiar. El Gobierno defiende la estabilidad del arrendatario, pero hace recaer nuevas obligaciones y costes sobre quien alquila su vivienda.

José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, vincula los decretos con alquileres paralizados incluso justo antes de firmarse y viviendas trasladadas a la venta. Atribuye esa retirada a la inseguridad jurídica.