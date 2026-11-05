Los médicos de familia piden integrar a los migrantes llegados a Canarias en la atención sanitaria ordinaria

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha reclamado una respuesta sanitaria estable, coordinada y continuada para las personas migrantes que llegan de manera irregular a España, de forma que la atención no termine tras la primera asistencia de urgencia.

La organización sostiene que, una vez descartadas las emergencias inmediatas, estas personas deben poder incorporarse a los circuitos ordinarios del Sistema Nacional de Salud y mantener el seguimiento de los problemas que lo requieran.

La petición se ha planteado durante el XLVI Congreso de la semFYC, que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria, donde Canarias se ha utilizado como ejemplo por la concentración de llegadas que puede producirse en periodos cortos y la presión que eso genera sobre los recursos sanitarios.

Atención Primaria después de la primera asistencia

La semFYC considera que la respuesta no debe limitarse a la valoración realizada tras el desembarco, sino que debe incluir una evaluación individual de la salud física y mental y garantizar el acceso posterior a los servicios sanitarios necesarios.

El presidente de la Sociedad Canaria de Medicina de Familia y Comunitaria, Gustavo Moreno, defiende que después de comprobar si existe una emergencia debe coordinarse la incorporación de cada persona al sistema sanitario.

La organización insiste en que la nacionalidad o la situación migratoria no deben utilizarse como criterio clínico y que las necesidades deben valorarse individualmente.

La presión depende de algo más que del número de llegadas

La SoCaMFyC señala que la capacidad de respuesta sanitaria no depende únicamente del volumen de personas que llegan, sino también de sus condiciones clínicas, la concentración temporal de los desembarcos y los recursos disponibles en cada isla.

La entidad pone como ejemplo las llegadas registradas a finales de octubre, especialmente en El Hierro, para defender la necesidad de combinar la asistencia inmediata con una planificación que garantice la continuidad de los cuidados.

Según Moreno, los problemas de salud que requieren seguimiento no desaparecen cuando la persona abandona el dispositivo de primera acogida o cambia de alojamiento.

Más coordinación e interpretación

Los médicos de familia consideran necesario mejorar los mecanismos para compartir información clínica relevante entre dispositivos y facilitar las derivaciones entre los distintos niveles asistenciales.

También reclaman servicios de interpretación y mediación intercultural, además de formación y tiempo suficiente para atender las necesidades de cada paciente.

La semFYC plantea así que la respuesta sanitaria a las llegadas migratorias no termine en los dispositivos de emergencia, sino que permita mantener tratamientos, realizar seguimiento y acceder a Atención Primaria cuando sea necesario.