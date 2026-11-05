Nuevo apagón en La Palma evidencia la fragilidad del sistema eléctrico y reaviva las exigencias al Gobierno de España

El archipiélago canario continúa padeciendo una alarmante fragilidad en sus infraestructuras básicas. El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha calificado de "arcaico" el sistema que abastece a las islas y ha advertido de que la sociedad insular no se resignará a seguir sufriendo continuas interrupciones de suministro, tras registrarse un nuevo corte de suministro de veinte minutos en la isla bonita.

Ante esta situación recurrente, el Ejecutivo regional ha anunciado que llegará "hasta las últimas consecuencias" en la investigación de la incidencia. Zapata ha recordado que la administración autonómica ya ha promovido en ocasiones anteriores sanciones de hasta 12 millones de euros ante episodios de parálisis total, como el colapso sufrido en La Gomera que se prolongó durante tres jornadas, pero ha dejado claro que las multas no solventan por sí solas la obsolescencia que atenaza al archipiélago.

El dirigente autonómico ha puesto el foco en la parálisis de la administración central, recordando que el Gobierno canario se vio forzado a declarar la emergencia energética en octubre de 2023. Aquella resolución extraordinaria empujó al Ministerio de Transición Ecológica a convocar el concurso de renovación de centrales térmicas, una licitación estratégica que acumulaba más de una década de retraso desde que se reformase la legislación del sector en 2013.

La falta de agilidad también lastra la incorporación de tecnologías de almacenamiento. El consejero ha lamentado la demora en la tramitación de los sistemas de baterías para La Palma, demandadas desde 2024 pero postergadas hasta su visto bueno mediante real decreto el pasado mes de junio. Su despliegue definitivo resulta indispensable para mitigar con rapidez las pérdidas de potencia y evitar que cualquier perturbación en la red desemboque en un cero energético.

Junto a la inaplazable modernización del parque térmico, el responsable autonómico ha reclamado una mayor diligencia entre administraciones públicas. Actualmente, la isla cuenta con una sola línea de transporte y el convenio entre el Cabildo y Red Eléctrica permanece atascado desde hace tres años por modificaciones en el trazado. Zapata ha insistido en acelerar los trámites burocráticos para no condenar a los usuarios a un esquema eléctrico impropio del siglo XXI.