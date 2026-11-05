Pestana admite tensión por el repunte migratorio en Canarias pero asegura que las derivaciones funcionan

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha reconocido que el archipiélago atraviesa "momentos difíciles" por el repunte de las llegadas migratorias, especialmente en El Hierro, aunque sostiene que el sistema estatal de acogida y las derivaciones hacia la península continúan funcionando.

Pestana admite que existe tensión en puntos como el puerto de La Restinga, después de varias jornadas consecutivas con numerosas embarcaciones, pero asegura que la red de recursos del Estado mantiene su operatividad.

Más derivaciones ante el aumento de llegadas

El delegado explica que se han intensificado los traslados desde Canarias hacia centros de la península mediante vuelos y la reserva de nuevas plazas.

El aumento de llegadas también ha elevado la presión sobre los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), dependientes de la Policía Nacional.

Pestana reconoce que el CATE de San Andrés, en El Hierro, presenta cierta saturación, motivo por el que se ha habilitado también el polideportivo de la localidad. A estos recursos se suma el CATE de Gran Canaria, con capacidad para 800 plazas.

El delegado ha agradecido además la colaboración de Fred. Olsen para facilitar traslados extraordinarios desde El Hierro hacia Tenerife ante la limitada capacidad de la isla.

Las derivaciones de menores continúan

En el caso de los menores migrantes no acompañados, cuya tutela corresponde al Gobierno de Canarias, Pestana asegura que también continúan los traslados hacia otras comunidades autónomas al amparo de la reforma de la Ley de Extranjería.

El delegado afirma que sigue firmando las resoluciones de derivación pese a la oposición manifestada por algunas comunidades y sostiene que se trata de decisiones de obligado cumplimiento.

Según Pestana, la aplicación del mecanismo de contingencia busca evitar que el sistema canario vuelva a alcanzar niveles mayores de saturación.

El Hierro concentra buena parte de la presión

El delegado señala que durante las últimas semanas se han registrado jornadas con nueve o diez embarcaciones, especialmente en El Hierro, lo que ha obligado a intensificar la respuesta de los dispositivos de acogida y traslado.

También ha destacado la actuación del Servicio Canario de Salud y del Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes en la atención sanitaria prestada en La Restinga.

Pestana sostiene así que, pese al incremento de llegadas y a la presión existente sobre determinados recursos, las derivaciones hacia otros centros de Canarias y de la península continúan operativas.