Un tiroteo en una vivienda de Los Realejos deja a un hombre herido de gravedad

Un grave episodio con armas de fuego ha movilizado este jueves, 5 de noviembre, a los servicios de emergencia y a las fuerzas de seguridad en el municipio tinerfeño de Los Realejos. Un hombre ha resultado herido de gravedad tras un tiroteo registrado en el interior de una vivienda situada en la zona de Los Afligidos, en el barrio de La Montaña.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de la tarde, cuando se activó un dispositivo de intervención en las inmediaciones del inmueble. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, además de recursos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

La gravedad del suceso y la presencia de efectivos policiales marcaron una tarde inusual en esta zona residencial del norte de Tenerife, mientras comenzaban las actuaciones encaminadas a esclarecer las circunstancias del incidente.

Por el momento, no han trascendido datos oficiales suficientes sobre la identidad del herido, su evolución clínica ni las circunstancias exactas en las que se produjeron los disparos.

La investigación policial busca esclarecer lo sucedido

La Policía Nacional trabaja para determinar cómo se desencadenó el tiroteo y qué personas pudieron estar implicadas en los hechos.

Según la información adelantada por el periódico El Día, una de las hipótesis iniciales de los investigadores apunta a que al menos una de las personas relacionadas con el suceso podría contar con antecedentes delictivos vinculados al tráfico de drogas a gran escala.

Esta posible conexión constituye, por ahora, una línea de investigación y no permite establecer que el tiroteo esté relacionado directamente con una operación de narcotráfico.

Tampoco se ha confirmado públicamente si existen personas detenidas, cuántos individuos participaron en el incidente o cuál fue el motivo del enfrentamiento.

Las diligencias policiales deberán determinar el origen de los disparos y las circunstancias que provocaron las graves lesiones sufridas por la víctima.

Amplio despliegue de seguridad en el norte de Tenerife

La intervención movilizó a distintos recursos policiales y sanitarios hasta el barrio de La Montaña, donde se concentraron las actuaciones de emergencia.

La presencia de armas de fuego en un inmueble residencial añade especial gravedad a un episodio cuyas circunstancias todavía deben aclararse.

La investigación deberá establecer si los hechos responden a un conflicto entre personas concretas y si existen otros posibles implicados.

A la espera de nuevas comunicaciones oficiales, el suceso deja a un hombre gravemente herido y una investigación abierta en Los Realejos.

Las próximas horas serán determinantes para conocer tanto la evolución del afectado como los posibles avances policiales sobre lo ocurrido en esta localidad del norte de Tenerife.