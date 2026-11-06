Cae en Lanzarote la banda de aluniceros que usaba coches robados

La Policía Nacional ha detenido en Arrecife a dos hombres y una mujer como presuntos autores de varios robos con fuerza en Lanzarote. Los agentes los vinculan con el alunizaje en un comercio de una estación de servicio, el más grave de los robos investigados, y con los coches sustraídos que se utilizaron en el asalto y en la huida.

El rastro de los coches robados

La investigación quedó en manos de la Brigada Local de Policía Judicial de Arrecife. Al reconstruir lo ocurrido, los agentes relacionaron los vehículos con robos en los aparcamientos de las empresas de alquiler del aeropuerto de Lanzarote. La colaboración de la Guardia Civil, a través de su puesto en San Bartolomé, ayudó a acotar la búsqueda e identificar a los tres sospechosos.

Durante la operación, los agentes recuperaron tres vehículos robados y devolvieron al responsable del comercio 23 cajetillas de tabaco sustraídas en el asalto. Una vez identificados, los sospechosos fueron localizados y detenidos en Arrecife los días 27 y 28 de octubre. La Policía Nacional los puso a disposición judicial tras concluir las diligencias por los robos.

Un alunizaje y una huida en dos coches

El asalto se produjo sobre la una de la madrugada del 11 de octubre en la autovía entre Arrecife y Playa Honda. Tres personas con el rostro cubierto con pasamontañas empotraron un coche robado contra la entrada principal del comercio de la estación de servicio. El impacto destrozó la cancela y causó importantes daños en el local. Los asaltantes entraron por el acceso que acababan de forzar, se llevaron las cajetillas de tabaco y huyeron a gran velocidad en el mismo coche.

Tras recibir una alerta ciudadana, los agentes acudieron de inmediato al establecimiento, comprobaron los daños y aseguraron la zona. Apenas unos minutos después encontraron el coche del alunizaje abandonado en la vía pública, en Playa Honda. Según la reconstrucción policial, los asaltantes dejaron allí el vehículo dañado por el impacto y cambiaron de coche para seguir la fuga. Los investigadores vincularon también ese segundo turismo con los robos en el aeropuerto.