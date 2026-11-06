Canarias destinará 5.245 millones a Sanidad en 2027 mientras crece la batalla política por su gestión

La sanidad pública canaria afrontará 2027 con el mayor presupuesto de su historia, pero también con un intenso debate político sobre la eficacia de su gestión. El Gobierno de Fernando Clavijo ha presentado unas cuentas que alcanzan los 5.245 millones de euros, 412 millones más que en el ejercicio anterior, mientras la oposición cuestiona que el aumento de los recursos se esté traduciendo en una mejora suficiente de los servicios.

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, defendió este jueves en el Parlamento autonómico un incremento del 8,53 % que, según explicó, permitirá reforzar las plantillas, mejorar las condiciones del personal sanitario, ampliar la capacidad asistencial y continuar reduciendo las listas de espera.

Desde 2023, el presupuesto del departamento ha crecido en 1.452 millones de euros, lo que representa un aumento del 38,3 %. Una evolución que el Ejecutivo presenta como prueba de su compromiso con la sanidad pública, aunque la discusión política se centra ahora en determinar hasta qué punto ese esfuerzo económico llega a los pacientes.

Más dinero para personal, centros de salud y hospitales

La mayor partida corresponde a los recursos humanos, con 2.873 millones de euros, un 9,6 % más que en 2026. El Gobierno contempla las actualizaciones retributivas previstas y la incorporación de al menos 300 médicos que finalicen su formación especializada durante el próximo ejercicio.

La Atención Primaria contará con 1.655 millones de euros, un 11,2 % más, mientras que la atención hospitalaria dispondrá de 3.344 millones, con un crecimiento del 8,4 %.

Uno de los apartados especialmente sensibles es la reducción de las listas de espera. El Plan Activa tendrá una dotación de 31,4 millones de euros, un 10,7 % superior a la del presente año.

La Consejería también reserva 142,2 millones para infraestructuras y equipamiento sanitario, con actuaciones previstas en hospitales de Tenerife y Gran Canaria.

Entre los proyectos anunciados figuran mejoras en los servicios del Hospital del Norte, la ampliación del Hospital del Sur de Tenerife y nuevas instalaciones tecnológicas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

Sin embargo, la existencia de una partida presupuestaria no equivale a una obra terminada ni garantiza por sí sola una reducción inmediata de los tiempos de atención. La ejecución de las inversiones y sus resultados serán determinantes para evaluar el alcance real de las medidas.

La oposición cuestiona los resultados pese al aumento presupuestario

La presentación de las cuentas sanitarias estuvo marcada por los enfrentamientos entre los grupos parlamentarios.

El PSOE considera que el Ejecutivo está cerrando una legislatura fallida en materia sanitaria. Nueva Canarias-Bloque Canarista también cuestionó la gestión del departamento, mientras Vox centró parte de sus críticas en las prioridades del gasto y las dificultades que afrontan los profesionales.

Por su parte, el Partido Popular defendió el esfuerzo presupuestario y expresó su confianza en que se traduzca en mejoras asistenciales. Coalición Canaria contrapuso las inversiones actuales a la gestión del anterior Ejecutivo autonómico.

Más allá de las diferencias políticas, las cuentas plantean una cuestión de fondo: si un presupuesto sanitario que supera los 5.200 millones de euros permitirá mejorar de forma perceptible la atención que reciben los ciudadanos.

La respuesta dependerá de factores como la disponibilidad de profesionales, la organización de los servicios, la ejecución de las infraestructuras y la evolución de las demoras asistenciales.

El Gobierno ha puesto las cifras sobre la mesa. Ahora deberá demostrar que el incremento del gasto público se convierte en una mejora sostenida de la sanidad canaria.