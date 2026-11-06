Clavijo exige a Sánchez que se implique en la defensa de los fondos europeos de Canarias

El futuro de una parte importante de las ayudas europeas que recibe Canarias se ha convertido en un nuevo frente político entre el Ejecutivo autonómico y el Gobierno central. El presidente de las islas, Fernando Clavijo, ha reclamado desde Guadalupe una implicación efectiva de España, Francia y Portugal para garantizar que la próxima reforma presupuestaria de la Unión Europea preserve los instrumentos específicos de financiación de las regiones ultraperiféricas.

Durante la XXX Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas, celebrada este jueves, Clavijo advirtió de los riesgos que puede representar el nuevo modelo financiero comunitario para territorios que, como Canarias, soportan dificultades estructurales derivadas de su lejanía, insularidad y fragmentación geográfica.

La negociación afecta al Marco Financiero Plurianual 2028-2034, que determinará las prioridades de gasto de la Unión Europea durante siete años.

El Gobierno canario teme que la integración de diferentes programas en instrumentos financieros más amplios termine debilitando las asignaciones específicas que actualmente reciben las regiones ultraperiféricas.

La cuestión no es menor: las ayudas europeas intervienen en sectores como la agricultura, la pesca, la formación, el empleo y las inversiones destinadas a mejorar la competitividad del archipiélago.

El POSEI y los fondos de cohesión centran las exigencias canarias

Una de las principales reivindicaciones del Ejecutivo autonómico es mantener el POSEI como programa diferenciado, con financiación propia y garantías suficientes para compensar los sobrecostes de las producciones agrarias canarias.

Este instrumento constituye una herramienta relevante para sostener la actividad agrícola y ganadera en un territorio donde el transporte, la fragmentación del mercado y la dependencia exterior condicionan los costes de producción.

Clavijo también reclama preservar las asignaciones adicionales de cohesión vinculadas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo Social Europeo Plus, así como las compensaciones específicas para la pesca y la acuicultura.

El debate se centra en evitar que las cantidades destinadas a las regiones ultraperiféricas queden diluidas dentro de programas generales cuya distribución dependa de otras prioridades estatales.

El presidente canario sostiene que la simplificación del presupuesto europeo no debe traducirse en una mayor centralización de las decisiones ni en una pérdida de capacidad de las regiones para determinar sus inversiones.

La defensa de estas singularidades encuentra respaldo jurídico en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce las circunstancias especiales de las regiones ultraperiféricas y permite adoptar medidas adaptadas a sus necesidades.

Sin embargo, ese reconocimiento no fija por sí mismo las cantidades concretas que deberán recibir estos territorios en el próximo presupuesto.

Canarias reclama una respuesta política de los tres Estados

Clavijo considera imprescindible que los gobiernos de España, Francia y Portugal asuman conjuntamente las reivindicaciones de sus regiones ultraperiféricas durante la negociación europea.

El presidente autonómico ha reclamado que los tres Estados intervengan antes del próximo Consejo Europeo para defender un modelo que garantice financiación diferenciada y suficiente.

La exigencia introduce una dimensión política al debate presupuestario, al trasladar parte de la responsabilidad de la negociación desde las instituciones regionales hasta los gobiernos nacionales.

Canarias también quiere que la nueva estrategia europea para las regiones ultraperiféricas se traduzca en compromisos concretos sobre vivienda, conectividad aérea y marítima, competitividad y gestión migratoria.

El Ejecutivo defiende que las particularidades del archipiélago deben tenerse en cuenta desde el diseño de las políticas comunitarias, evitando que las medidas correctoras lleguen únicamente cuando ya se han producido consecuencias negativas.

La reforma presupuestaria todavía está en negociación y no existe una decisión definitiva que permita afirmar que Canarias haya perdido los fondos que actualmente recibe.

Precisamente por ello, la Conferencia de Guadalupe adquiere importancia como espacio de coordinación política.

El Gobierno canario busca reforzar una posición común antes de que se cierre un marco financiero que condicionará buena parte de las inversiones y programas europeos de las islas durante la próxima década.

El resultado dependerá de las negociaciones entre las instituciones comunitarias y los Estados miembros. Canarias ha fijado sus prioridades y ahora reclama que el Gobierno de España las incorpore a su posición negociadora.