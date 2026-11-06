Detenido en Corralejo tras herir con un machete a un hombre y ocultarse en varias azoteas

La Guardia Civil ha detenido en Corralejo, Fuerteventura, a un joven de 25 años como presunto autor de un delito de lesiones graves después de agredir supuestamente con un machete a otro hombre.

Los hechos se remontan al 29 de octubre, cuando la víctima denunció que había sido agredida inicialmente por dos personas en un centro comercial de la localidad.

Tras acudir a un centro de salud por las lesiones sufridas, regresó a su vivienda, donde, según su denuncia, una de esas personas lo esperaba con un machete.

El presunto agresor le provocó una herida de siete centímetros en un brazo, que necesitó puntos de sutura.

La Guardia Civil y la Policía Local iniciaron entonces la búsqueda del sospechoso, que fue localizado pocas horas después.

Durante el dispositivo, el joven intentó ocultarse en azoteas de varias viviendas mientras portaba presuntamente el arma utilizada en la agresión.

Los agentes comprobaron además que sobre él pesaba una orden judicial de búsqueda y detención por hechos anteriores.

El detenido fue puesto, junto con las diligencias instruidas, a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario.