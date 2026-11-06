Drago lleva a los tribunales a la extrema izquierda canaria por las siglas UPC

Drago Canarias ha recurrido ante los juzgados de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife la proclamación de las candidaturas de Unidad del Pueblo Canario (UPC), la coalición que reúne a Nueva Canarias–Bloque Canarista, Podemos, Izquierda Unida y Movimiento Sumar. En su recurso contencioso-electoral, la formación soberanista sostiene que el uso de esa denominación busca "inducir a confusión al electorado".

Unas siglas en disputa

En su recurso, el partido que encabeza el exdiputado Alberto Rodríguez invoca la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). Sostiene que la candidatura vulnera la ley al apropiarse de una denominación vinculada a la histórica Unión del Pueblo Canario, que en 1979 consiguió un escaño en el Congreso y la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Drago señala, además, que hay un partido homónimo inscrito en La Laguna y pide a los juzgados que obliguen a la coalición a cambiar el nombre para evitar que esa confusión influya en el voto.

Los derechos electorales de 2023

Drago Canarias también ha pedido a la Junta Electoral Central que reconsidere el reparto de los derechos electorales derivados de las generales de julio de 2023. En aquella convocatoria, la candidatura unitaria obtuvo más de 107.000 votos en el archipiélago y reservó a la organización canaria un 20 % de representatividad. Drago reivindica ahora el peso que se le reconoció entonces y rechaza que pase a la nueva coalición, en la que participan fuerzas que concurrieron por separado a aquellas elecciones.

El partido reclama 30 minutos de propaganda electoral gratuita en RTVE y en el canal autonómico, además de acceso a los debates y a la cobertura periodística oficial de la campaña. Drago acusa a sus antiguos socios de intentar reducir su presencia pública. Para defender su presencia en la campaña, la formación recuerda también las sentencias del Tribunal Constitucional que anularon la pérdida del escaño parlamentario de su portavoz, Alberto Rodríguez.