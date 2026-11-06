El cuerpo médico del Tenerife reclama evitar "especulaciones" sobre la muerte de Jesús de Miguel

Faustino Afonso, miembro del cuerpo médico del CD Tenerife, ha pedido "prudencia" y "máximo respeto" mientras continúa abierta la investigación judicial sobre el fallecimiento de Jesús de Miguel.

Afonso considera necesario que se esclarezca lo ocurrido "con el máximo rigor y responsabilidad" y reclama evitar especulaciones, informaciones inexactas y juicios precipitados mientras avanzan las diligencias.

El integrante de los servicios médicos del club ha aclarado además que no se encontraba en el estadio cuando ocurrieron los hechos y que tampoco participó en la asistencia prestada al futbolista después del golpe sufrido durante un choque con el portero del Andorra, Jesús Owono.

La investigación está en manos de la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife y busca esclarecer las circunstancias del fallecimiento, incluida la asistencia sanitaria prestada inicialmente al jugador y la aplicación de los protocolos correspondientes.

El informe preliminar de la autopsia, cuyo contenido no ha sido hecho público oficialmente, apuntaría, según una información publicada por El Día, a un traumatismo torácico accidental como causa compatible con el fallecimiento.

Afonso ha pedido que el proceso se desarrolle con respeto y ha trasladado sus condolencias a la familia del futbolista mientras continúa la investigación judicial.