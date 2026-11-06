El Hospital de El Hierro se declara saturado y amplía Urgencias con el salón de actos

El Hospital Nuestra Señora de los Reyes, en El Hierro, ha tenido que ampliar el área de Urgencias ante el fuerte incremento de llegadas migratorias registrado en la isla durante los primeros días de noviembre.

La gerente del centro, Jessica Acosta, asegura que el hospital se encuentra "totalmente saturado" y advierte de que la presión asistencial puede aumentar si continúan llegando embarcaciones con personas que necesiten atención médica.

Durante los primeros cinco días del mes han llegado a El Hierro alrededor de 3.200 migrantes, según los datos trasladados por la propia responsable sanitaria.

Diez camas más en el salón de actos

Actualmente hay 15 personas migrantes ingresadas en el hospital, lo que representa aproximadamente la mitad de las camas de hospitalización ocupadas por este colectivo.

Ante esta situación, el centro ha habilitado el salón de actos como ampliación temporal de Urgencias, lo que permite disponer de diez camas adicionales.

La gerente señala que algunos pacientes que ya se encuentran estables pueden permanecer más tiempo ingresados debido a la presión existente también sobre otros recursos de acogida y atención.

Acosta asegura que, por el momento, el personal sanitario no está teniendo que doblar turnos, aunque advierte de que si el ritmo actual se mantiene podría producirse falta de efectivos.

Reclaman un hospital de campaña en La Restinga

La dirección del hospital pide al Estado y a la Unión Europea que refuercen la atención sanitaria en el momento de la llegada a puerto y plantea instalar un hospital de campaña en La Restinga.

El objetivo sería evitar que buena parte de la atención sanitaria inicial dependa directamente de los recursos del hospital insular.

Actualmente, tanto en el puerto de La Restinga como en el CATE de San Andrés, la asistencia sanitaria recae en personal del Servicio Canario de Salud mediante el denominado equipo pateras, integrado por profesionales médicos y de enfermería.

Entre las dolencias más frecuentes se encuentra el llamado pie patera, aunque incluso las curas más sencillas requieren movilizar personal sanitario del propio hospital.

La atención ordinaria se mantiene por ahora

Pese a la presión asistencial, Acosta afirma que la atención al conjunto de la población no se ha visto afectada hasta el momento gracias al refuerzo de las plantillas y al esfuerzo de los profesionales.

La gerente advierte, sin embargo, de que el hospital no podrá mantener indefinidamente este nivel de presión si continúan las llegadas al ritmo registrado durante los primeros días de noviembre.

El centro reclama por ello más recursos externos para que la atención inicial de los migrantes no recaiga de forma continuada sobre una infraestructura hospitalaria con capacidad limitada.