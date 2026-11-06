Isla Calavera celebra diez años con Christopher Lambert, Amenábar, Sean Young e Ivana Baquero

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera celebra del 6 al 15 de noviembre su décima edición con una programación que reunirá a figuras como Christopher Lambert, Sean Young, Alejandro Amenábar, Elizabeth Avellán e Ivana Baquero.

El certamen tendrá este año como leitmotiv La mosca y cerrará el domingo 15 con una doble proyección de las versiones dirigidas por Kurt Neumann en 1958 y David Cronenberg en 1986 en Multicines Tenerife, principal sede de las proyecciones.

Premios para figuras del cine fantástico

La productora Elizabeth Avellán recibirá el Premio Isla Calavera de Honor 2026. Cofundadora de Troublemaker Studios, ha participado en producciones como El mariachi, Desperado, Spy Kids, Sin City, Machete o Planet Terror.

El festival aprovechará además el 30 aniversario de Abierto hasta el amanecer para proyectarla este domingo 8 de noviembre, a las 18:15 horas, seguida de un coloquio con Avellán.

Ivana Baquero recibirá el Premio Isla Calavera Leyenda del Fantástico, coincidiendo con los 20 años de El laberinto del fauno. La versión remasterizada de la película de Guillermo del Toro se proyectará este sábado a las 18:30 horas.

El actor tinerfeño Alejandro García será reconocido con el Premio S. S. Venture al talento canario, mientras que Elena S. Sánchez recibirá el galardón dedicado a la difusión del cine fantástico.

La gala de clausura incorporará también a varios nombres internacionales. Christopher Lambert recibirá uno de los premios de honor y participará el 14 de noviembre en una proyección de Los inmortales.

Sean Young, Alejandro Amenábar y Carlos Areces recibirán igualmente el Premio Isla Calavera de Honor. Young participará en una sesión especial de Blade Runner, mientras que Amenábar acudirá acompañado por Eduardo Noriega para celebrar los 30 años de Tesis.

Trece películas compiten en la sección oficial

La Sección Oficial de Largometrajes contará con 13 películas procedentes de España, Estados Unidos, Indonesia, Finlandia y Kazajistán.

Seis de ellas son producciones españolas y tres cuentan con la etiqueta Hecho en Canarias: Tránsito, Gummy y The End of It. Esta última, dirigida por María Martínez Bayona y protagonizada por Rebecca Hall y Noomi Rapace, plantea una historia de ciencia ficción ambientada en un futuro en el que la humanidad ha conseguido vencer a la muerte.

La competición incluirá también títulos como Upiro, 5 minutos más y Salitre, además de propuestas internacionales procedentes de Estados Unidos, Finlandia, Kazajistán e Indonesia.

Mayor presencia del audiovisual canario

La programación Hecho en Canarias, creada en 2025, ha seleccionado este año 13 cortometrajes y siete largometrajes entre 65 trabajos presentados.

Entre las películas figuran Cuántica Rave, La casa de los monstruos, Los que vienen y Exilio, esta última rodada en Fuerteventura, junto a Tránsito, Gummy y The End of It.

El festival completa su décimo aniversario con exposiciones sobre su propia trayectoria, encuentros profesionales y actividades vinculadas a la industria audiovisual.

Entre ellas figura el VIII Encuentro de Industria: Rodar en Canarias, que se celebrará este sábado en Multicines Tenerife con profesionales nacionales e internacionales y representantes del audiovisual de las islas.

Isla Calavera celebrará así diez años de trayectoria entre el 6 y el 15 de noviembre, combinando retrospectivas, estrenos, producciones canarias y la presencia de algunos de los nombres más reconocibles del cine fantástico internacional.