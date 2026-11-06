La borrasca Bruna amenaza con lluvias intensas a Canarias desde este viernes

El Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por lluvias en La Palma desde las 00:00 horas de este viernes 6 de noviembre. La Dirección General de Emergencias advierte de que los chubascos podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora. La mitad sur de la isla concentra la mayor probabilidad de lluvias fuertes, especialmente en las laderas orientadas al sur y al oeste.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala a La Palma como la isla donde este viernes se esperan lluvias localmente fuertes y contempla que las precipitaciones alcancen también a El Hierro, La Gomera y Tenerife. La declaración de prealerta se aplica a toda La Palma y se apoya en la previsión de Aemet y en otras fuentes de las que dispone Emergencias. El documento fija la hora de inicio y deja abierta la de finalización.

La declaración llega después de que Emergencias diera por terminadas las prealertas por lluvias y tormentas del episodio anterior. Ambas se levantaron a las 20:00 horas del miércoles 4 de noviembre en todo el archipiélago.

Chubascos más intensos al final del sábado

Aemet espera un empeoramiento al final del sábado 7. Los chubascos podrían ser fuertes o muy fuertes y estar acompañados de tormentas en el oeste del archipiélago. El domingo 8 se prevé que las precipitaciones se extiendan al resto de las islas. La agencia advierte de que la posición exacta de la borrasca todavía dificulta precisar qué zonas recibirán las lluvias más intensas.

Aemet prevé que la depresión se intensifique en el Atlántico, al oeste de las Azores, y que al comienzo de la próxima semana se acerque al noroeste de la Península. Los frentes asociados a la borrasca condicionarán el tiempo en Canarias durante el fin de semana.

Temporal costero entre el sábado y el domingo

La previsión de Aemet incluye un temporal costero en Canarias desde finales del sábado y durante el domingo. Ante el deterioro del estado del mar, Protección Civil recomienda alejarse de las playas y de las zonas bajas del litoral expuestas al oleaje, así como evitar estacionar donde puedan alcanzar las olas.

En caso de lluvias intensas, Protección Civil aconseja reducir la velocidad y circular preferentemente por vías principales si es necesario desplazarse. Si un tramo está inundado, recomienda evitar cruzarlo tanto a pie como en vehículo y mantenerse lejos de cauces y torrentes.