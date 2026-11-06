La Gomera cierra senderos y aplaza la Feria Insular este domingo por la borrasca Bruna

El Cabildo de La Gomera activará este domingo el Plan de Emergencias Insular ante la previsión de lluvias intensas, fuertes vientos y mala mar asociados al paso de la borrasca Bruna.

La activación implicará el cierre de la red de senderos y pistas forestales de la isla, así como de las zonas recreativas y otros espacios considerados vulnerables durante el episodio meteorológico.

Cierres y suspensión de actividades

Desde este domingo quedará prohibido aparcar en cauces de barrancos y se cerrará la carretera de El Rejo, que conecta la GM-1 con la GM-2.

También permanecerán cerrados el Jardín Botánico y el Parque Marítimo de Vallehermoso.

El Cabildo ha suspendido además de forma preventiva la jornada de caza y ha aplazado la programación prevista para el domingo dentro de la Feria Insular de Artesanía.

La institución ha recomendado a los ayuntamientos suspender también los actos al aire libre y los eventos públicos mientras permanezca activa la situación de alerta.

Emergencias y carreteras, activadas

El dispositivo mantendrá operativos los servicios de emergencias y Protección Civil, coordinados desde el Cecopin, además del personal encargado de la conservación y mantenimiento de carreteras.

El Cabildo pide a la población evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse alejada de zonas con riesgo de desprendimientos o caída de ramas y extremar la precaución en el litoral.

Ante cualquier incidencia, la ciudadanía puede contactar con el 112 o con el Cecopin a través del teléfono 922 14 15 01.

Lluvias fuertes, viento y mala mar

Las previsiones apuntan a que la borrasca Bruna dejará chubascos fuertes o muy fuertes, acompañados de tormentas, además de rachas intensas de viento y temporal marítimo.

Durante el domingo, las precipitaciones podrán extenderse al conjunto del archipiélago y aumentar el riesgo de inundaciones locales en zonas bajas.

El Cabildo mantendrá las restricciones mientras continúe la situación de riesgo y recomienda seguir únicamente la información difundida por los canales oficiales y por el 112 Canarias.