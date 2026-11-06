La industria canaria se cae un 2,8% mientras el resto de España crece

La producción industrial de Canarias cayó un 2,8% en septiembre respecto al mismo mes de 2025, según los datos publicados el viernes 6 de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el conjunto de España, la producción aumentó un 2,5%. La tasa de las islas quedó así 5,3 puntos porcentuales por debajo de la nacional al cierre del tercer trimestre. La comparación se basa en la serie original del Índice de Producción Industrial (IPI), que mide la evolución de la actividad industrial y excluye la construcción.

La producción creció en doce comunidades autónomas y cayó en cinco. La Comunidad de Madrid registró el mayor aumento, con un 8,6%, seguida de la Región de Murcia, con un 5,6%, y Andalucía, con un 5,3%. Canarias anotó la cuarta mayor caída. Solo registraron descensos más acusados Navarra (5,5%), Extremadura (4%) y Cantabria (3,6%).

Los bienes de consumo acusan la mayor caída

El desglose del INE por destino de los bienes sitúa el mayor retroceso en los productos de consumo. Su producción en Canarias bajó un 9,2% respecto a septiembre del año anterior. Dentro de ese grupo, la caída fue más intensa en los bienes duraderos, cuya producción se redujo un 26,7%. La de los bienes de consumo no duradero, entre los que se incluyen los alimentos y las bebidas, cayó un 8,6%.

La producción de bienes de equipo, como la maquinaria, descendió un 6,6%. La de bienes intermedios, que se utilizan para fabricar otros productos, bajó un 5,1%. La energía fue el único grupo que creció en el archipiélago, con un avance interanual del 5,4%.

Canarias crece menos en el acumulado del año

Entre enero y septiembre, la producción industrial de Canarias apenas creció un 0,2% respecto a los nueve primeros meses de 2025. En el mismo periodo, el conjunto de España registró un aumento del 1,5%, una diferencia de 1,3 puntos porcentuales.

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife considera que la industria puede ayudar a diversificar la economía canaria. En su balance del segundo trimestre, su presidente, Santiago Sesé, pidió medidas para facilitar la inversión y reducir los sobrecostes que afrontan las empresas del sector.