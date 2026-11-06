Más de 3.200 inmigrantes llegan a Canarias en cinco días, casi tantos como en todo el primer semestre

Canarias ha recibido a más de 3.200 inmigrantes en los cinco primeros días de noviembre, casi tantos como en todo el primer semestre de 2026. Entre enero y junio llegaron 3.708 personas por vía marítima, según el Ministerio del Interior, por lo que el balance de estos cinco días ya equivale a más del 86% de aquella cifra.

El recuento reúne 39 cayucos y pateras. Durante los seis primeros meses del año se habían registrado 49 embarcaciones. La intensidad de las llegadas ha vuelto a obligar a organizar traslados extraordinarios para dejar espacio en los recursos de primera acogida.

El Hierro necesita liberar plazas mientras siguen llegando cayucos

La mayor presión recae sobre El Hierro, que ha recibido a unas 2.300 personas en 26 cayucos desde el comienzo del mes. Entre ellas figuran 307 menores, once de ellos bebés. Lanzarote es el segundo punto de llegada, con otras 435 personas.

El jueves por la mañana, la Delegación del Gobierno trasladó a 214 inmigrantes desde El Hierro a Tenerife en un barco fletado. Para la tarde estaba prevista la salida de otras 160 personas en la línea marítima regular. Los movimientos buscan evitar que se agoten las plazas disponibles mientras continúan las operaciones de salvamento.

Los rescates afectan a varias islas a la vez. Desde la noche del miércoles hasta la tarde del jueves, Salvamento Marítimo desembarcó a 901 personas en El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera.

El Gobierno sabía que el otoño traería más llegadas

El repunte no era una posibilidad desconocida para las administraciones. El 23 de octubre, el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, afirmó que ya esperaban un aumento en estas fechas. Lo relacionó con las calmas del mar y recordó que el último trimestre había concentrado un volumen importante de llegadas durante los seis años anteriores.

ACNUR advirtió en 2025 que la ruta canaria registró un repunte en los últimos meses del año, después de un verano con cifras más bajas. Por tanto, la menor actividad de una parte del ejercicio no garantizaba que esa situación fuera a mantenerse durante el otoño.

Ahora Pestana reconoce tensión en algunos recursos, aunque sostiene que las derivaciones permiten mantener el sistema en funcionamiento. Fernando Clavijo reclama al Gobierno central que vaya más allá de esa respuesta inmediata y ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez una reunión urgente de coordinación, nuevas medidas y más medios. El presidente canario teme que la situación empeore en los próximos meses.