Morales exige al Estado más medios ante el repunte migratorio en Canarias

Más de 3.000 personas migrantes han llegado a Canarias en los primeros días de noviembre, un repunte ante el que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha reclamado al Estado una respuesta inmediata y más medios para atender los rescates y la acogida.

Morales sostiene que el aumento de llegadas por la ruta atlántica está incrementando la presión sobre los dispositivos estatales destinados al rescate, la atención humanitaria y la acogida.

El presidente insular ha pedido que los refuerzos lleguen antes de que la situación derive en una mayor saturación y ha resumido su petición con una advertencia: "El momento es ahora, no después del 29-N".

Mantener los traslados fuera de Canarias

Morales considera fundamental que continúen las derivaciones hacia otros territorios del Estado para evitar que las personas migrantes queden concentradas en las islas.

Según el presidente del Cabildo, aunque buena parte de las embarcaciones están llegando actualmente a El Hierro, posteriormente se producen traslados hacia Gran Canaria y Tenerife.

También señala que, por el momento, las derivaciones hacia la Península continúan y existen plazas disponibles dentro del programa de Acogida Humanitaria.

"No podemos permitir que se produzca un bloqueo", advierte Morales, quien sostiene que los recursos de Canarias se encuentran sometidos a una elevada presión mientras existe capacidad de acogida en otros puntos del país.

Reclama más efectivos para Salvamento y Seguridad

El presidente insular también pide al Gobierno central que atienda las reclamaciones de organizaciones y sindicatos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de Salvamento Marítimo que, según señala, vienen alertando sobre falta de efectivos y sobrecarga de trabajo.

Morales considera que la atención de la ruta atlántica no puede recaer sobre equipos sin los recursos suficientes y reclama que los refuerzos se produzcan mientras se mantiene el actual incremento de llegadas.

Advierte del riesgo de discursos xenófobos

Morales también vincula una respuesta insuficiente de las administraciones con el riesgo de que aumenten los discursos de rechazo hacia la población migrante.

A su juicio, una gestión deficiente de la acogida puede contribuir a generar tensiones sociales y discursos xenófobos, por lo que reclama una respuesta coordinada entre las distintas administraciones.

El presidente del Cabildo sostiene que la respuesta debe garantizar tanto los derechos de las personas que llegan a las costas canarias como los servicios destinados a la población residente y reclama una mayor implicación del Estado y de la Unión Europea.

Su petición se produce mientras continúan las derivaciones hacia otros territorios y Canarias afronta un nuevo repunte de llegadas durante los primeros días de noviembre.