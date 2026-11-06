Santa Cruz de Tenerife pide a la Audiencia Nacional frenar la demolición del monumento a Franco

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para frenar la retirada del Monumento a la Victoria, erigido en la capital tinerfeña en 1966. El Consistorio impugna la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que desestimó el recurso de alzada municipal contra la inclusión de la obra en el catálogo estatal de memoria democrática. Esa decisión dejó abierta la vía para desmantelar el conjunto.

En el escrito, la corporación solicita la suspensión cautelar urgente de la resolución mientras se tramita el recurso. Sus servicios jurídicos advierten de que retirar el monumento supondría un "perjuicio irreparable o de muy difícil reparación" si la Justicia acaba dando la razón al municipio. El despiece de la obra, sostienen, causaría daños que impedirían recuperarla en su estado actual.

Riesgo de derrumbe y cortes de tráfico

El Consistorio invoca las dimensiones del monumento para explicar la envergadura de la obra que exigiría su retirada. El conjunto, obra del escultor Juan de Ávalos, ocupa unos 770 metros cuadrados en el centro de la ciudad. La fuente de granito tiene un estanque ovalado de unos 30 metros de diámetro y un talud de 11 metros de altura con nueve pilastras de 14 metros. En el centro del estanque se alza un pedestal de piedra volcánica que sostiene una figura alada de bronce de ocho metros. Sobre ella se eleva otra estatua de cuatro metros.

El monumento está adosado al muro de contención del acuartelamiento de Almeyda, dependiente del Ministerio de Defensa. El Consistorio advierte de que el muro podría derrumbarse durante las obras de retirada. También prevé que las obras afecten durante un periodo prolongado al tráfico en la confluencia de la Rambla de Santa Cruz y la avenida Francisco La Roche, dos de las principales vías de circulación de la capital.

El coste del desmontaje y la protección de la obra

El Ayuntamiento sostiene que tendría que asumir íntegramente el elevado coste de desmontar y almacenar el conjunto. Además de pagar las obras de retirada, tendría que destinar espacio municipal al depósito y la custodia de las piezas. A la factura se suma el riesgo para la propia escultura metálica, formada por varias piezas ensambladas. Según el recurso, separarlas provocaría daños estructurales irreparables y equivaldría "de facto a decretar su ruina técnica y destrucción material", aunque las piezas se guardaran en un depósito.

La corporación defiende que debe prevalecer la conservación del conjunto por su valor artístico e histórico. El Consistorio sostiene que es la única obra de Juan de Ávalos en Canarias y recuerda que forma parte del paisaje urbano de Santa Cruz desde hace seis décadas. El Ayuntamiento sigue tramitando su inclusión en el catálogo municipal de bienes patrimoniales para protegerla.