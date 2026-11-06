Tenerife activa el PEIN por la borrasca Bruna y cierra senderos, áreas recreativas y espacios naturales

El Cabildo de Tenerife activará el Plan de Emergencias Insular (PEIN) en situación de alerta a partir de las 00:00 horas de este domingo ante la llegada de la borrasca atlántica Bruna.

La decisión implica el cierre de espacios naturales y la suspensión de diferentes actividades ante la previsión de lluvias intensas, fuertes rachas de viento, tormentas y riesgo de inundaciones durante el fin de semana.

La medida se adopta a partir de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología y de las alertas y prealertas establecidas por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

Senderos, pistas y áreas recreativas cerrados

Desde la medianoche del domingo quedará prohibido el acceso y la circulación por pistas, caminos y senderos de los espacios naturales protegidos de Tenerife.

También cerrarán las zonas de acampada y las áreas recreativas y quedarán suspendidas la actividad cinegética y las autorizaciones para barranquismo, escalada, filmaciones y pruebas deportivas.

Los accesos al Barranco de Masca y al Barranco del Infierno permanecerán igualmente cerrados.

El Cabildo advierte de posibles desprendimientos, caída de árboles y crecidas de barrancos y recuerda que estas medidas tienen carácter obligatorio mientras permanezca activa la resolución.

Cierre de instalaciones insulares

La institución ha instado además a sus diferentes áreas a cerrar desde las 00:00 horas del domingo aquellas instalaciones insulares culturales, deportivas o de pública concurrencia cuya utilización implique desplazamientos entre municipios.

Las restricciones no impedirán el acceso de propietarios o clientes a viviendas, fincas, explotaciones o establecimientos abiertos al público.

No obstante, cuando sea necesario circular por una pista cerrada por motivos de seguridad, deberá consultarse previamente con los agentes de Medio Ambiente de la zona.

El Cabildo recomienda además a los 31 ayuntamientos de Tenerife activar sus respectivos planes municipales de emergencia y adoptar las medidas preventivas necesarias en función de la evolución meteorológica.

Las restricciones seguirán hasta nuevo aviso

Todos los medios y recursos insulares permanecerán alertados para responder ante posibles incidencias.

El Cabildo pide evitar desplazamientos innecesarios y no acercarse a barrancos, cauces, zonas costeras expuestas, laderas o áreas arboladas mientras dure el episodio.

Los cierres de los espacios naturales permanecerán vigentes hasta que una nueva resolución autorice su reapertura después de que finalice la situación de riesgo y se evalúen posibles daños.