Tenerife recibe a unos 400 migrantes de El Hierro con La Restinga al límite

Unas 400 personas migrantes han llegado este viernes a Tenerife procedentes de El Hierro, según la información recabada por esta redacción. El traslado se produce en pleno desbordamiento de los recursos de primera acogida de la isla herreña, que ha recibido a unas 2.300 personas en 26 cayucos entre el 1 y el 5 de noviembre, según el recuento provisional de los servicios de emergencia.

En La Restinga, un testimonio al que ha tenido acceso Libertad Digital Canarias relata que un grupo de vecinos intentó cerrar el paso por la bocana del puerto mientras varios cayucos aguardaban para entrar. El acceso a esta hora sigue bloqueado.

El mismo testimonio apunta a la avería de una embarcación de rescate y al envío de un refuerzo desde La Gomera. Salvamento Marítimo informó de que la Salvamar Mízar intervino en dos de los tres cayucos que llegaron a La Restinga durante la madrugada del viernes. En dos de las embarcaciones viajaban al menos 340 personas.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, reconoció el jueves la saturación del centro de atención de San Andrés, que ha obligado a habilitar el polideportivo de la localidad. Defendió que los traslados siguen funcionando. Los sindicatos policiales Jupol, SUP y UFP advierten de que los agentes que atienden el dispositivo en El Hierro están al límite.