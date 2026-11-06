Torres arremete contra el PP y Vox mientras Canarias sigue soportando la presión migratoria

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha vuelto a recurrir a los reproches a la oposición para defender la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ante la crisis migratoria que soporta Canarias. En una comparecencia este viernes en Las Palmas de Gran Canaria, el dirigente socialista ha acusado al PP y a Vox de mantener una postura de "hipocresía política" por denunciar la falta de respuesta del Ejecutivo mientras rechazan el reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas.

Torres ha centrado buena parte de su intervención en cuestionar a los partidos de la oposición, a los que responsabiliza de dificultar una solución al problema migratorio. Sin embargo, sus explicaciones han vuelto a girar en torno a la defensa de las medidas del Gobierno y a la exigencia de solidaridad al resto de autonomías, mientras las islas continúan soportando una presión migratoria que afecta especialmente a sus recursos de acogida.

El ministro también ha cargado contra quienes reclaman frenar las entradas irregulares y acelerar las repatriaciones. Torres ha calificado estas propuestas de "populismo, demagogia, racismo y xenofobia", descalificando así las demandas de un mayor control migratorio en lugar de abordar las críticas a la respuesta del Ejecutivo.

Torres defiende la gestión de Sánchez y justifica la política de acogida

Para respaldar la actuación del Gobierno, el ministro ha apelado a la red asistencial del Estado y a la reactivación del denominado Plan Canarias. Según los datos que ha ofrecido, más del 90% de las personas que llegan a las costas del archipiélago proceden del África subsahariana y vienen de países inestables. Por este motivo, ha sostenido que una amplia mayoría "son susceptibles de acogerse a la protección internacional", una vez tramitados sus expedientes.

Torres ha utilizado este argumento para defender el actual modelo de acogida, sin plantear en su intervención un endurecimiento de los controles fronterizos ni medidas adicionales para frenar las llegadas irregulares.

El Hierro sigue soportando la presión migratoria

La situación de El Hierro también ha ocupado parte de su comparecencia. El ministro ha reconocido el esfuerzo de los servicios locales de la isla, que soportan una presión continuada por la llegada de embarcaciones, y ha anunciado que tanto él como el delegado del Gobierno visitarán próximamente la zona.

Asimismo, ha asegurado que mantiene contacto directo con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para coordinar los recursos disponibles. Una coordinación que, por ahora, no ha evitado que el archipiélago continúe afrontando las consecuencias de la presión migratoria.

En el ámbito europeo, Torres ha atribuido parte del problema al avance de las formaciones conservadoras en las instituciones comunitarias y ha advertido de sus consecuencias para territorios fronterizos como Canarias y Ceuta. El ministro ha rechazado los discursos que alertan de una supuesta invasión y ha defendido mantener el actual sistema de acogida, frente a las reclamaciones de quienes exigen una política migratoria más restrictiva.