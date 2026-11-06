Una empresaria de La Restinga estalla: «¿Qué pinta aquí el presidente del Cabildo si no busca soluciones?»

La situación que se vive en La Restinga, en la isla de El Hierro, ha provocado este viernes una nueva protesta vecinal y un duro enfrentamiento verbal entre una empresaria de la localidad y el presidente del Cabildo, Alpidio Armas. Lorena, propietaria del conocido restaurante Casa Juan, ha relatado en directo en el programa Las Mañanas de Castañeda, en Canal 4 EsRadio, las dificultades que, según denuncia, están sufriendo los vecinos y comerciantes ante el incremento de las llegadas de cayucos.

«Anoche, mil ciento y pico migrantes aquí, lloviendo, todos abandonados, todos tirados aquí en el suelo», aseguró durante la entrevista, en la que describió una situación de saturación en las instalaciones portuarias y en los espacios destinados a la atención de las personas recién llegadas.

La empresaria explicó que varios vecinos se habían concentrado durante la mañana en el muelle para reclamar soluciones. Hasta allí acudió el presidente insular, a quien Lorena asegura haber preguntado directamente qué medidas se iban a adoptar.

Según su relato, Alpidio respondió que se trataba de un asunto que correspondía al Gobierno de Canarias. Una explicación que provocó la indignación de la hostelera: «¿Qué pinta usted aquí?», le reprochó, cuestionando que las administraciones se remitan unas a otras mientras los residentes continúan soportando las consecuencias de la situación.

«Nos van a quitar otra vez el polideportivo y no tenemos espacio para tanta gente»

Uno de los principales motivos de preocupación de los vecinos es la posible utilización del polideportivo de La Restinga para atender a las personas migrantes.

Durante la entrevista, Gonzalo Castañeda recordó que el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, había anunciado la habilitación de esta instalación. Lorena aseguró que los vecinos no habían recibido información concreta sobre esa medida y expresó su rechazo a que vuelvan a perder un espacio destinado al uso de la población.

«Otra vez volvemos a lo mismo, sin polideportivo, sin nada, porque no hay espacio para tanta gente», lamentó.

La empresaria también denunció la acumulación de embarcaciones y residuos en las inmediaciones del puerto, así como las dificultades que, según su testimonio, están afrontando los equipos de Salvamento Marítimo por el volumen de intervenciones.

En ese contexto, Castañeda explicó que fuentes policiales le habían trasladado problemas de personal y planificación en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde, según esas fuentes, existirían dificultades para realizar los trámites de identificación y documentación de las personas llegadas.

Se trata de denuncias que requieren una respuesta oficial de los organismos responsables, tanto sobre la dotación de efectivos como sobre la disponibilidad de espacios y las condiciones de acogida.

Lorena quiso dejar claro que sus críticas no responden a una falta de solidaridad con las personas migrantes. Recordó que su establecimiento ha colaborado anteriormente ofreciendo comida y ayuda cuando ha sido necesario.

«Yo soy la de Casa Juan. Cerramos mis puertas para dar de comer, para colaborar, para hacer todo», afirmó, antes de insistir en que la situación actual ha superado, a su juicio, la capacidad de respuesta de la localidad.

Cristina Valido reclama que tres ministros viajen inmediatamente a El Hierro

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, que se encontraba en los estudios de Canal 4 EsRadio durante la entrevista, intervino para cuestionar el reparto de responsabilidades que, según el testimonio de Lorena, había planteado el presidente del Cabildo.

Valido consideró que no se puede atribuir al Gobierno autonómico toda la responsabilidad de lo que sucede en las instalaciones de atención migratoria y reclamó una intervención directa de varios departamentos del Ejecutivo central.

La parlamentaria pidió que se desplacen a El Hierro la ministra de Sanidad, Mónica García; la responsable de Migraciones y el ministro del Interior, con el objetivo de conocer sobre el terreno la situación sanitaria, los recursos de acogida y las necesidades de los efectivos policiales.

Además, recordó que Mónica García se había comprometido, según su intervención, a visitar el hospital de la isla para conocer sus dificultades.

La situación sanitaria también apareció en el testimonio de Lorena, quien aseguró que padece un problema cervical y que está encontrando dificultades para recibir atención. Su experiencia personal se sumó así a las quejas sobre la presión que, según los participantes en la entrevista, soportan distintos servicios de El Hierro.

Valido se comprometió a continuar trasladando las reivindicaciones de La Restinga al Congreso y a aprovechar sus intervenciones públicas para reclamar medidas al Gobierno central.

«Voy a apoyar a los vecinos de La Restinga y a denunciar la falta de atención del Estado y exigir a los ministros que cojan un avión ya», manifestó.

El testimonio de la empresaria refleja el malestar de una parte de los vecinos de La Restinga, que reclaman información, recursos y soluciones concretas ante las dificultades que aseguran estar viviendo. Queda pendiente conocer la respuesta de las administraciones señaladas y las medidas que se adoptarán para atender tanto a las personas migrantes como a la población residente.