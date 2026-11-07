Canarias activa alertas por viento, lluvias y oleaje ante el avance de la borrasca Bruna

Canarias afronta un fin de semana marcado por el empeoramiento de las condiciones meteorológicas. El Gobierno autonómico ha elevado el nivel de respuesta ante la llegada de la borrasca Bruna, con alertas por viento, lluvias y fenómenos costeros que comenzarán a entrar en vigor a lo largo de este sábado, 7 de noviembre.

La Dirección General de Emergencias ha establecido un dispositivo de prevención que afecta a todo el archipiélago, aunque las islas occidentales y Gran Canaria concentran inicialmente los niveles más elevados de riesgo.

El frente frío asociado a la borrasca avanzará de oeste a este y podría dejar precipitaciones intensas, rachas fuertes de viento y un empeoramiento considerable del estado del mar. La inestabilidad, según las previsiones oficiales, podría prolongarse durante los próximos días.

La situación obliga a prestar especial atención a los desplazamientos por carretera, las actividades al aire libre y las zonas costeras expuestas al oleaje.

Las alertas entran en vigor de forma escalonada

La primera declaración que se activará este sábado será la alerta por viento, prevista desde las 12:00 horas en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria.

A partir de las 18:00 horas entrará en vigor la alerta por fenómenos costeros en los litorales del norte y oeste del archipiélago, mientras que las restantes zonas costeras permanecerán en prealerta.

El deterioro del estado del mar podría agravarse durante el domingo y el comienzo de la próxima semana. Emergencias advierte de la posibilidad de mar gruesa, viento del suroeste de fuerza 7 y mar de fondo que podría alcanzar entre tres y cuatro metros a partir del lunes.

La situación coincidirá, además, con coeficientes de marea elevados, una circunstancia que incrementa la necesidad de extremar las precauciones en paseos marítimos, piscinas naturales, playas y zonas próximas a la rompiente.

Las lluvias también ganarán intensidad. Desde las 21:00 horas del sábado estarán en alerta El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa permanecerán en prealerta por precipitaciones.

A esa misma hora se activarán las prealertas por tormentas e inundaciones en el conjunto de Canarias.

El domingo podría extenderse la inestabilidad al resto del archipiélago

La previsión sitúa el inicio de la actividad tormentosa más significativa durante las últimas horas del sábado, especialmente en La Palma.

A lo largo del domingo, el episodio podría desplazarse hacia el este y afectar progresivamente a otras islas. Las tormentas podrían ir acompañadas de rachas fuertes de viento y precipitaciones localmente intensas.

La Dirección General de Emergencias advierte de que todavía existe incertidumbre sobre la localización exacta y la intensidad de los fenómenos más adversos, por lo que las declaraciones podrían modificarse en función de la evolución de la borrasca.

Las autoridades recomiendan evitar los desplazamientos innecesarios durante los episodios de mayor intensidad, no atravesar barrancos o vías inundadas y mantenerse alejados de las zonas costeras donde rompan las olas.

También se aconseja asegurar objetos situados en terrazas, balcones y azoteas, así como seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y de los ayuntamientos.

El temporal llega en un momento de especial actividad en diferentes puntos del archipiélago, por lo que cualquier modificación de los avisos o de las restricciones de acceso deberá consultarse a través de los canales oficiales.

Canarias inicia así un fin de semana de vigilancia meteorológica, con el sábado como jornada de activación de las alertas y el domingo como uno de los periodos en los que podría generalizarse la inestabilidad.