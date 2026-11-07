Canarias declara la prealerta por riesgo de inundaciones en las islas ante la borrasca Bruna

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha decretado la situación de prealerta ante la amenaza de inundaciones pluviales y fluviales en todo el archipiélago. La medida preventiva entrará en vigor a partir de las 21:00 horas de este sábado, ante la inminente llegada de la borrasca Bruna, un fenómeno meteorológico de alto impacto que afectará de manera generalizada a las islas durante las próximas jornadas.

Esta resolución técnica e institucional se fundamenta en los modelos predictivos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otros canales oficiales de seguimiento. Asimismo, responde a la activación de los protocolos contemplados en el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (PEINCA). Según los pronósticos, el temporal descargará precipitaciones intensas y persistentes, capaces de alcanzar registros moderados a fuertes o muy fuertes en puntos dispersos de la geografía insular.

El principal foco de atención para los equipos de emergencias radica en el carácter torrencial de las precipitaciones, las cuales podrían concentrar importantes volúmenes de agua en periodos muy breves. Las autoridades han advertido de que existe una elevada probabilidad de anegamientos locales en áreas urbanas, así como un potencial crecimiento súbito de barrancos y cauces menores, elementos orográficos especialmente sensibles en el territorio canario ante episodios de lluvias copiosas.

A la inestabilidad atmosférica se sumará un notable empeoramiento del estado de la mar, condicionado por un coeficiente de marea inusualmente alto -que oscilará entre 71 y 84 desde el domingo hasta el martes, situándose en 64 el miércoles-. Este escenario provocará un serio riesgo de inundación costera por el impacto del oleaje en paseos marítimos, carreteras próximas al litoral y zonas de baño. Dicho fenómeno amenazará principalmente a la isla de La Palma y a las costas abiertas al norte y oeste del resto de las islas, sobre todo durante las dos o tres horas previas y posteriores a los momentos de pleamar.

Con el objetivo de facilitar la prevención ciudadana, la Dirección General de Emergencias ha detallado el horario de las pleamares previstas a lo largo del episodio adverso. El domingo se registrarán entre las 00:00 y las 00:25 horas, y entre las 12:15 y las 12:40 horas. Durante la jornada del lunes, tendrán lugar de 00:30 a 01:00 y de 12:50 a 13:15 horas; el martes se producirán de 01:05 a 01:30 y de 13:25 a 13:50 horas, mientras que el miércoles transcurrirán entre las 01:40 y las 02:05 y entre las 14:00 y las 14:25 horas, según la localización concreta en el archipiélago.