Dos grandes cayucos con inmigrantes son escoltados hasta el muelle de La Estaca en El Hierro

La presión migratoria sobre las costas españolas no da tregua. La patrullera Río Guadirato de la Guardia Civil y la embarcación guardamar Urania de Salvamento Marítimo han interceptado y escoltado en la mañana de este sábado dos cayucos de considerables dimensiones que navegaban con rumbo al archipiélago canario. Las dos naves fueron localizadas a unas once millas náuticas –unos 20,3 kilómetros– al sur de La Restinga, activando el dispositivo habitual de vigilancia y auxilio ante la constante llegada de embarcaciones procedentes del continente africano.

La operación de seguimiento y acompañamiento ha estado coordinada en todo momento por el Centro de Control de Tenerife. Debido al gran tonelaje y a la marcada envergadura de las dos barcazas, los responsables del operativo resolvieron desviar su entrada hacia el puerto de La Estaca, en lugar de conducirlas al fondeadero de La Restinga, cuyas instalaciones carecían del espacio operativo óptimo para amarrar de forma simultánea dos estructuras de semejante volumen.

El cómputo definitivo del número de ocupantes se verificará sobre el terreno una vez completado el atraque en el muelle herreño. En la dársena se ha dispuesto el habitual operativo de asistencia, integrado por personal sanitario y miembros de Cruz Roja, con el objetivo de evaluar el estado físico de los recién llegados y atender los casos de deshidratación u otras patologías derivadas de las peligrosas travesías auspiciadas por las mafias de tráfico de personas.

Este episodio evidencia de nuevo la incesante crisis migratoria que afronta la frontera sur nacional, especialmente acusada en las islas más occidentales de Canarias. La ruta atlántica sigue registrando un tránsito continuado que satura los recursos locales, mientras se evidencia la falta de medidas contundentes destinadas al control de fronteras y a la contención en los países de origen.