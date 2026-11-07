El CD Tenerife rendirá homenaje a Jesús de Miguel este sábado en el Heliodoro

El estadio Heliodoro Rodríguez López acogerá el próximo fin de semana un homenaje a Jesús de Miguel, exjugador del CD Tenerife, cuyo fallecimiento ha causado una profunda conmoción entre la afición blanquiazul y el mundo del fútbol.

El acto comenzará a las 18:00 horas, aunque las puertas del recinto abrirán a las 16:00 para facilitar la entrada de los asistentes. El club ha convocado a socios, aficionados y simpatizantes para despedir a uno de los futbolistas que dejaron huella en la historia reciente de la entidad.

La ceremonia estará presidida por el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, e incluirá intervenciones de representantes del club, jugadores del primer equipo y antiguos compañeros. El homenaje servirá para recordar su trayectoria y su contribución a algunos de los momentos más destacados del Tenerife, entre ellos el último ascenso a Segunda División.

Desde la entidad han animado a la afición a participar en este último reconocimiento y acompañar a sus familiares. «Será un acto cargado de emoción y sentimiento en el escenario donde tantas veces compartimos su entrega, celebramos sus goles y vivimos junto a él algunos de los momentos más felices de nuestra historia reciente», han señalado desde el club.

También está prevista la presencia de representantes de distintos equipos de Primera y Segunda División, que se desplazarán hasta Tenerife para sumarse al homenaje.

El recuerdo de Jesús de Miguel ya se ha hecho visible en los alrededores del Heliodoro. Durante los últimos días, numerosos aficionados han acudido a las puertas 8 y 9 de la grada de Herradura para dejar camisetas, bufandas, velas, coronas de flores y mensajes de despedida.

El estadio que tantas veces fue testigo de sus goles y celebraciones volverá a reunir a la afición blanquiazul, esta vez para darle el último adiós.