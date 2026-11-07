El PP reclama a Sánchez los 300 millones pendientes para La Palma y censura su abandono

El Partido Popular ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que transfiera de inmediato los 300 millones de euros pendientes para la reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica de 2021. El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha denunciado que la isla sigue esperando inversiones y compromisos que, casi tres años después, continúan sin materializarse.

Nadal ha realizado estas declaraciones durante un encuentro con empresarios en Breña Baja, en el que ha estado acompañado por el presidente insular del PP, Mariano Zapata, y los candidatos Jacob Qadri y Borja Pérez Sicilia. El dirigente popular ha reprochado al Ejecutivo central que mantenga a los afectados a la espera de recursos que considera imprescindibles para recuperar la actividad económica y social de la isla.

«Sánchez no puede seguir acumulando compromisos incumplidos con una isla que todavía afronta las consecuencias de la erupción volcánica», ha advertido. A su juicio, La Palma necesita «hechos e inversiones» y no nuevos anuncios.

El cero energético evidencia la falta de inversiones

El dirigente popular también ha vinculado la situación económica de la isla con la fragilidad de su sistema eléctrico, especialmente después del cero energético registrado este lunes. Nadal considera que este episodio pone de manifiesto los problemas acumulados durante los últimos años y ha responsabilizado al Gobierno de Sánchez de la falta de inversiones en las infraestructuras energéticas.

Según ha denunciado, el Ejecutivo socialista ha desaprovechado la capacidad técnica que tenía el sistema eléctrico y no ha ejecutado las actuaciones necesarias para garantizar su funcionamiento. Una situación que, ha señalado, termina trasladando sus consecuencias a empresas, autónomos y trabajadores, que sufren las pérdidas provocadas por los cortes de suministro.

Nadal ha insistido en que los fallos eléctricos no pueden convertirse en una carga que tenga que asumir en solitario el tejido productivo. Por ello, ha reclamado medidas que protejan a las empresas afectadas y eviten que vuelvan a quedar expuestas a interrupciones del servicio.

Más impuestos y fondos, pero menos inversión en infraestructuras

En su crítica a la política económica del Ejecutivo, Nadal ha cuestionado que el aumento de la recaudación, la deuda pública y los fondos europeos no se haya traducido en un mayor esfuerzo inversor. «Ningún gobierno de España ha recibido más impuestos, ha emitido más deuda pública y ha tenido más fondos europeos que el de Sánchez», ha afirmado.

El responsable económico del PP ha señalado que España ocupa uno de los últimos puestos de Europa en inversión y que la formación bruta de capital permanece estancada desde 2019 en relación con el PIB. Para el dirigente popular, esta falta de inversión está detrás de las deficiencias que afectan a infraestructuras esenciales.

Frente a esta situación, ha defendido un plan nacional de infraestructuras que permita modernizar las redes viarias, ferroviarias, hídricas y energéticas mediante la colaboración público-privada.

En el caso de La Palma, ha reclamado la actualización de la central eléctrica de Los Guinchos y el refuerzo de las líneas de suministro hacia el Valle de Aridane. También ha exigido mecanismos para compensar al tejido empresarial por las pérdidas derivadas de los fallos eléctricos.