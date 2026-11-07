Hospitalizada una bañista tras sufrir un ahogamiento en una playa de Lanzarote

Una mujer ha tenido que ser atendida de urgencia este sábado tras sufrir un percance en el litoral de la isla de Lanzarote. El incidente tuvo lugar en la conocida playa de Los Pocillos, ubicada dentro del término municipal de Tías, donde la afectada comenzó a mostrar serias dificultades para salir del agua y evidenció síntomas de asfixia por inmersión.

Los hechos se desencadenaron en torno a las 12:16 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad –conocido como 112 de Canarias– recibió la correspondiente llamada de aviso. En la alerta se advertía de que un socorrista del servicio de vigilancia de la zona de baño había logrado rescatar del mar a la víctima y se encontraba prestándole los primeros auxilios sobre la arena a la espera de los facultativos.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato diferentes dotaciones de salvamento, entre ellas una ambulancia de soporte vital avanzado del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Tras una primera valoración en la orilla, el personal sanitario confirmó que la paciente presentaba un cuadro de ahogamiento catalogado como de carácter moderado, motivo por el cual procedieron a su estabilización en el mismo enclave antes de iniciar la evacuación.

Una vez asegurada y tras recibir la asistencia inicial imprescindible, la mujer fue trasladada en la unidad medicalizada hasta las instalaciones del Hospital Doctor José Molina Orosa, el principal complejo hospitalario insular, con el fin de que los especialistas realizaran las pruebas pertinentes y efectuaran el seguimiento de su evolución clínica.

Durante el operativo desplegado en la costa conejera también intervinieron agentes pertenecientes a la Policía Local, quienes colaboraron estrechamente con el personal de socorrismo y los equipos de emergencias para asegurar la zona y agilizar las maniobras de auxilio. La rápida coordinación entre el vigilante de la playa y el dispositivo médico resultó clave para evitar un desenlace fatal en este transitado arenal.