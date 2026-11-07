La Fiscalía pedirá prisión permanente por los crímenes del «cayuco de los horrores» llegado a Canarias

La investigación sobre uno de los episodios más estremecedores registrados en la ruta migratoria hacia Canarias ha dado un paso decisivo. La Fiscalía de Las Palmas prepara la acusación contra 16 personas procesadas por los crímenes presuntamente cometidos a bordo de un cayuco rescatado en agosto de 2025, en el que murieron decenas de ocupantes durante una travesía marcada por la violencia y la falta de alimentos y agua.

El Ministerio Público solicitará penas de prisión permanente revisable por seis presuntos asesinatos y contempla hasta 52 homicidios por imprudencia relacionados con las condiciones en las que se desarrolló el viaje.

El procedimiento será enjuiciado por un tribunal del jurado, una vez concluida la instrucción del Juzgado número 4 de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria.

La embarcación fue rescatada el 24 de agosto de 2025 a unos 439 kilómetros al sur de Gran Canaria. A bordo permanecían 251 supervivientes, algunos de los cuales presentaban lesiones compatibles con golpes, ataduras y otros malos tratos.

Según los testimonios recogidos durante la investigación, el cayuco había partido de Senegal con más de 300 personas. El número exacto de fallecidos continúa sin determinarse, aunque las estimaciones recogidas en la causa apuntan a entre 50 y 70 víctimas.

Un guía espiritual, señalado como presunto instigador de los asesinatos

La investigación describe una organización interna de la embarcación en la que diferentes personas se encargaban de gobernar el cayuco, administrar los víveres y mantener el control sobre los pasajeros.

Entre los procesados figura un hombre identificado como guía espiritual o marabú, al que la Fiscalía atribuye un papel central en los episodios de violencia.

De acuerdo con la tesis de la acusación, este individuo habría señalado a determinados ocupantes como responsables de las desgracias sufridas durante la travesía, atribuyéndoles supuestos poderes relacionados con la brujería.

A partir de esas acusaciones, varias personas habrían sido sometidas a agresiones y torturas. Algunas murieron como consecuencia de los golpes y otras fueron presuntamente arrojadas al mar cuando todavía estaban vivas.

La Fiscalía considera que dispone de pruebas suficientes para sostener seis acusaciones concretas de asesinato, aunque sospecha que el número de víctimas de actos violentos pudo ser superior.

El procedimiento cuenta con declaraciones de supervivientes protegidos y con grabaciones realizadas mediante teléfonos móviles durante la travesía.

Estas imágenes, según las fuentes judiciales citadas por la Agencia EFE, constituyen elementos relevantes para reconstruir los hechos y determinar la posible participación de cada procesado.

Los acusados mantienen su presunción de inocencia y corresponderá al tribunal valorar las pruebas y establecer, en su caso, las responsabilidades penales individuales.

La Justicia española examinará unos crímenes cometidos en aguas internacionales

Una de las particularidades del procedimiento es que los hechos investigados se produjeron en alta mar, fuera de las aguas territoriales españolas.

La Fiscalía sostiene que los tribunales españoles tienen competencia para conocer de los presuntos delitos porque las personas acusadas ejercían funciones de gobierno y control sobre la embarcación, conforme a la fundamentación jurídica defendida en la causa.

La investigación diferencia, además, los asesinatos que considera acreditables de las muertes relacionadas con las condiciones de navegación.

Los hasta 52 homicidios imprudentes que contempla el Ministerio Público corresponden a ocupantes que habrían fallecido por hambre y sed después de que el cayuco quedara a la deriva.

La embarcación había sufrido problemas de navegación desde el comienzo del viaje y, tras varios días en el Atlántico, quedó inmovilizada, agravándose progresivamente las condiciones de supervivencia.

La acusación deberá precisar las responsabilidades de cada uno de los procesados y la relación entre sus actuaciones y los fallecimientos investigados.

El caso permitirá examinar judicialmente una secuencia de presuntos crímenes cometidos durante una travesía migratoria y las circunstancias que hicieron posible una violencia de semejante gravedad.

Con la instrucción concluida y la acusación en preparación, el procedimiento entra en una nueva fase que deberá culminar con el correspondiente juicio ante un jurado popular.