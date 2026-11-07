La Junta Electoral frena las papeletas de la coalición de Podemos y Sumar en Canarias

La Junta Electoral Provincial ha ordenado paralizar cautelarmente la impresión de las papeletas de la candidatura Unidad del Pueblo Canario (UPC), la coalición impulsada por Podemos, Izquierda Unida y Movimiento Sumar, junto a Nueva Canarias, para las elecciones del próximo 29 de noviembre. La decisión afecta a las papeletas del Congreso y del Senado mientras los tribunales resuelven el conflicto por el uso de estas siglas.

La medida deja en suspenso la preparación del material electoral de esta candidatura y bloquea también la impresión de las papeletas al Senado en Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote. En esta Cámara, donde los candidatos concurren en listas abiertas y figuran en una misma papeleta por circunscripción, la suspensión afecta al conjunto de las formaciones que se presentan en esas islas.

Drago Canarias lleva el conflicto ante los tribunales

El origen de la decisión está en el recurso contencioso-electoral presentado por Drago Canarias ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. La formación cuestiona que la coalición de izquierdas utilice las siglas UPC por su similitud con las de la histórica Unión del Pueblo Canario, una organización que llegó a tener representación en las Cortes Generales en 1979.

Drago sostiene que esta denominación puede confundir a los votantes y acusa a sus rivales de apropiarse de unas siglas vinculadas al nacionalismo canario. En su recurso, la formación considera que la candidatura vulnera el artículo 46.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que impide utilizar denominaciones, siglas o símbolos que puedan inducir a confusión con los de otras formaciones.

La denuncia sostiene que la coalición pretende «inducir a confusión al electorado» al recurrir a una denominación que ya estuvo asociada a otra organización política.

La impresión de las papeletas queda en el aire

La Junta Electoral ha decidido aplazar la confección de las papeletas al Congreso y suspender las del Senado afectadas por el recurso hasta que exista una resolución judicial. El procedimiento deberá tramitarse por la vía de urgencia para evitar que el litigio comprometa los plazos electorales del 29 de noviembre.

La polémica por las siglas de UPC añade así un nuevo frente de conflicto a la carrera electoral en Canarias. A pocas semanas de los comicios, la disputa amenaza con retrasar la preparación del material de votación y mantiene en el aire la denominación con la que concurrirá la coalición de izquierdas.