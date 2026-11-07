Llegan más de 250 inmigrantes ilegales a las costas canarias en solo doce horas

La presión migratoria sobre las islas atlánticas no da tregua a las fuerzas de seguridad ni a los servicios de auxilio. A lo largo de las primeras doce horas de este sábado, entre la medianoche y el mediodía, un total de 255 inmigrantes ilegales han sido interceptados cuando navegaban rumbo a distintos puntos del archipiélago, según han confirmado fuentes de los servicios de emergencia.

El contingente más numeroso fue localizado en aguas cercanas a Lanzarote. La guardamar Polimnia procedió al auxilio de una embarcación neumática en la que viajaban 143 personas, entre las cuales se encontraban diez mujeres y cinco menores de edad. La intervención, coordinada por el Centro de Control de Las Palmas de Salvamento Marítimo, concluyó con el traslado de todos los ocupantes hacia las dependencias del muelle de Arrecife, donde arribaron sobre las 13:00 horas para someterse a la revisión médica habitual y a los protocolos policiales.

Prácticamente de forma simultánea, el Centro de Control de Tenerife activó otro operativo tras el avistamiento de dos cayucos a unas once millas náuticas —equivalentes a unos 20,3 kilómetros— al sur de La Restinga. En dicho despliegue participaron de forma conjunta la guardamar Urania y la patrullera Río Guadiato de la Guardia Civil, encargadas de acompañar a las precarias barcas hasta garantizar su atraque en el puerto de La Estaca, en la isla de El Hierro.

Según los datos facilitados por los equipos intervinientes, en la primera de estas dos naves viajaban 44 varones, mientras que la segunda transportaba a otras 68 personas. Todos ellos desembarcaron a lo largo de la mañana en las instalaciones portuarias herreñas, reflejando de nuevo la intensa actividad de las mafias que operan en la costa del noroeste africano aprovechando las condiciones marítimas.

La constante afluencia de embarcaciones evidencia la insuficiencia de los mecanismos preventivos desplegados en el continente africano y la vulnerabilidad de las fronteras marítimas españolas. La ausencia de una política firme de disuasión y repatriación perpetúa un lucrativo negocio para el tráfico de personas, tensionando los recursos asistenciales de los municipios insulares.