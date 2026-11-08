Bruna deja más viento que lluvia en Canarias durante su primera fase y mantiene la incertidumbre

La borrasca Bruna ha comenzado su recorrido por Canarias con un comportamiento que, durante sus primeras horas, ha resultado menos lluvioso de lo que contemplaban algunos de los escenarios meteorológicos más adversos. El viento, la abundante nubosidad y las precipitaciones localizadas han marcado el inicio de un episodio que había generado importantes expectativas por la posibilidad de lluvias intensas en buena parte del archipiélago.

Las primeras observaciones de este domingo, 8 de noviembre, reflejan que las precipitaciones se han concentrado principalmente en determinados sectores de La Palma y en zonas altas de Tenerife, mientras que en otros puntos de las islas las cantidades recogidas han sido considerablemente menores.

Hasta las primeras horas de la mañana, los registros disponibles situaban los acumulados más destacados en localidades palmeras como San Andrés y Sauces, El Paso y Fuencaliente, sin que se hubiera producido todavía un episodio generalizado de lluvias torrenciales.

El viento, por el contrario, sí ha alcanzado intensidades importantes, especialmente en las cumbres de las islas occidentales, donde algunas rachas han superado los 100 kilómetros por hora.

La evolución inicial de Bruna pone de manifiesto la complejidad de los sistemas atmosféricos que afectan a Canarias, donde pequeñas variaciones en la trayectoria de una borrasca pueden modificar de manera considerable la distribución de las precipitaciones.

Una borrasca cuya trayectoria condiciona la llegada de las lluvias

Uno de los elementos que podría explicar el comportamiento inicial del temporal es la posición de su circulación atlántica y el desplazamiento de las bandas nubosas más activas.

La configuración atmosférica observada durante las primeras horas sugiere que determinadas zonas del archipiélago han quedado al margen de las precipitaciones más intensas, pese a encontrarse bajo la influencia de un sistema de bajas presiones de considerable extensión.

En Canarias, la orientación del viento, la disposición de los frentes y la interacción con el relieve pueden provocar diferencias muy acusadas entre municipios próximos.

Mientras algunas vertientes reciben lluvias importantes, otras pueden registrar cantidades escasas o incluso permanecer prácticamente secas.

Esta circunstancia explica por qué la presencia de una extensa masa nubosa sobre el Atlántico no garantiza precipitaciones abundantes sobre todas las islas.

La situación también invita a diferenciar entre los escenarios de riesgo y los fenómenos que finalmente se producen. Los avisos meteorológicos contemplan la posibilidad de alcanzar determinados umbrales de precipitación, pero no significan que esas cantidades deban registrarse necesariamente en cada localidad.

Durante los días previos se habían contemplado acumulaciones muy importantes en algunas zonas de Tenerife y La Palma. Sin embargo, las observaciones iniciales muestran que el reparto de las lluvias está siendo desigual y que el comportamiento definitivo del episodio todavía está por determinar.

El análisis completo requerirá conocer los acumulados finales, la distribución territorial de las precipitaciones y la evolución de las bandas de inestabilidad durante las próximas horas.

El episodio continúa abierto y Canarias mantiene las medidas preventivas

Que la primera fase de Bruna haya dejado menos precipitaciones de las esperadas en determinadas zonas no significa que el riesgo meteorológico haya desaparecido.

La previsión para este domingo mantiene la posibilidad de chubascos fuertes, tormentas y acumulaciones importantes de lluvia, especialmente en las islas occidentales y Gran Canaria.

A esta situación se suman las fuertes rachas de viento y el empeoramiento del estado del mar, con un oleaje que podría alcanzar entre tres y cuatro metros en las costas más expuestas.

Las medidas preventivas adoptadas durante el fin de semana responden precisamente a la posibilidad de que coincidan varios fenómenos adversos y se produzcan situaciones de riesgo para la población.

La evolución meteorológica también podría experimentar cambios durante los próximos días. Aunque se contempla una mejoría temporal entre el lunes y el martes, el escenario atmosférico continúa siendo inestable y podrían registrarse nuevas precipitaciones a partir de mediados de semana.

La experiencia de Bruna vuelve a poner sobre la mesa una cuestión fundamental: la importancia de interpretar correctamente las previsiones meteorológicas y evitar tanto las conclusiones precipitadas como la sensación de que una amenaza ha desaparecido simplemente porque sus primeras horas hayan resultado menos intensas de lo previsto.

El comportamiento de una borrasca no puede evaluarse únicamente por la cantidad de lluvia recogida en sus primeras horas. También deben considerarse la intensidad del viento, el estado del mar, la distribución de las precipitaciones y los posibles efectos acumulados.

Por ahora, Canarias ha experimentado una primera fase dominada por el viento y las lluvias desiguales. El balance definitivo de Bruna dependerá de lo que suceda durante el resto de la jornada y de la evolución posterior de la inestabilidad atlántica.

La borrasca todavía no ha dicho su última palabra.