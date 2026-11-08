Casi 800 inmigrantes ilegales alcanzan Canarias en un solo día a bordo de siete embarcaciones

La ruta migratoria hacia Canarias continúa registrando llegadas masivas. Salvamento Marítimo escoltó durante la noche de este sábado hasta el puerto de La Restinga, en El Hierro, un nuevo cayuco con 215 inmigrantes a bordo, entre ellos diez mujeres y cuatro menores de edad, según fuentes del organismo dependiente del Ministerio de Transportes.

La embarcación fue localizada a unos 16,6 kilómetros (nueve millas náuticas) al sur de la costa herreña, después de que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil detectara un eco en el radar. Tras recibir el aviso, el centro de Salvamento Marítimo de Tenerife movilizó a la salvamar Diphda, que interceptó el cayuco y lo acompañó hasta el puerto. Allí recibió el apoyo de la salvamar Navia para completar las maniobras de atraque.

Esta última llegada eleva a 797 el número de inmigrantes que alcanzaron las costas canarias durante el sábado, en una jornada marcada por la concentración de embarcaciones en El Hierro. La isla recibió seis de los siete cayucos contabilizados durante el día, mientras que el restante llegó a Lanzarote.

El balance vuelve a poner el foco en la presión migratoria que soporta el archipiélago y, especialmente, El Hierro, que continúa siendo uno de los principales puntos de llegada de la ruta atlántica. La sucesión de embarcaciones obliga a mantener activos los dispositivos de rescate, seguridad y atención a los inmigrantes.

Mientras tanto, las advertencias de las autoridades canarias sobre la capacidad de acogida de las islas siguen sobre la mesa. La falta de una respuesta eficaz del Gobierno central para frenar las salidas irregulares y abordar la cooperación con los países de origen mantiene abierta una crisis que se repite jornada tras jornada.