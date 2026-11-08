Cerca de 300 inmigrantes ilegales alcanzan El Hierro en tres cayucos durante el domingo

La presión migratoria sobre las islas Canarias continúa sin dar tregua. Durante la jornada de este domingo, las tripulaciones de Salvamento Marítimo han interceptado y auxiliado a un total aproximado de 286 personas que navegaban rumbo al archipiélago a bordo de tres barcazas precarias procedentes de las costas africanas. Todas las intervenciones se han concentrado en las inmediaciones de la isla de El Hierro, el territorio insular que soporta la mayor saturación derivada de la denominada ruta canaria.

El último de los operativos desplegados a lo largo del día ha implicado al centro de control de Tenerife, encargado de coordinar las labores de acompañamiento y custodia de una embarcación en la que viajaban más de un centenar de personas. La salvamar Acrux ha sido la unidad comisionada para escoltar el cayuco hasta el puerto de La Estaca, garantizando el atraque de la nave ante las difíciles condiciones de navegación habituales en este sector del océano Atlántico.

Pocas horas antes, los servicios de rescate tuvieron que movilizarse para atender a otro grupo numeroso tras detectarse una barcaza a apenas una milla náutica de la costa herreña. En esa ocasión fue la salvamar Diphda la encargada de acudir al punto de avistamiento, localizando a unas ochenta personas de origen subsahariano que fueron trasladadas de inmediato a las instalaciones portuarias de La Restinga para recibir la primera asistencia por parte de los dispositivos sanitarios y de Cruz Roja.

A estos dos episodios se sumó una tercera intervención, protagonizada de nuevo por la Acrux, en la que se interceptó un cayuco ocupado por otras 106 personas de procedencia subsahariana, entre las cuales figuraban dos mujeres y cuatro menores. Todos ellos desembarcaron igualmente en el muelle de La Restinga, elevando la cifra global de llegadas en apenas veinticuatro horas a cotas que vuelven a poner de manifiesto la falta de control en los puntos de salida del litoral africano.

La continua llegada de pateras y cayucos confirma el colapso recurrente de los recursos de acogida en la isla más occidental del archipiélago, incapaz de gestionar con medios propios semejante volumen de entradas sin depender de continuos traslados a otras islas o a la península. La persistencia de este flujo constante evidencia las carencias de la política migratoria del Gobierno central y la ineficacia de los acuerdos bilaterales suscritos con los países emisores para frenar la actividad de las redes de tráfico de personas.