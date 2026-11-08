Cortada la carretera GC-200 en Gran Canaria por desprendimientos causados por la lluvia

La Consejería de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria ha procedido a interrumpir la circulación en la carretera GC-200 debido a los desprendimientos de rocas provocados por las intensas precipitaciones asociadas al paso de la borrasca Bruna. La clausura afecta de manera directa al tramo que discurre en el entorno del macizo de Faneque -comprendido entre los puntos kilométricos 9 y 11-, un trazado sinuoso que conecta los municipios de Agaete y La Aldea de San Nicolás.

A pesar de la clausura de este tramo de la vieja vía costera, las comunicaciones básicas en el noroeste insular permanecen garantizadas. Según informó el área de Carreteras a través de sus canales oficiales y recogió Europa Press, los conductores pueden circular con absoluta normalidad por los túneles de Faneque, pertenecientes a la GC-2, donde el tráfico continúa "sin ninguna restricción". Este paso subterráneo, habilitado para sortear la peligrosa orografía de los acantilados, permite mantener la conexión comarcal sin comprometer la integridad de los usuarios.

El temporal no sólo ha ocasionado desprendimientos por el agua, sino que las fuertes rachas de aire también han obligado a adoptar precauciones adicionales. La corporación insular ha decretado el corte en el punto kilométrico 27+100 de la misma GC-200 para restringir la llegada hasta el mirador de Andén Verde. En este caso concreto, la decisión responde a un criterio estricto de prevención ante la alerta por fuertes vientos que azota las cotas altas de la comarca.

Las autoridades insulares han avanzado que a primera hora de este lunes se llevará a cabo una inspección técnica de la vía por parte de los operarios de conservación. El personal especializado evaluará sobre el terreno la estabilidad de las laderas rocosas y la presencia de cascotes antes de autorizar cualquier paso. La reapertura de los tramos afectados quedará condicionada de manera exclusiva al cumplimiento riguroso de las condiciones de seguridad.

El trazado tradicional de la GC-200 ha sido durante décadas una de las arterias más complejas y vulnerables de la red viaria canaria debido a su perfil escarpado. Los reiterados desprendimientos en episodios de lluvias torrenciales justificaron la perforación de los nuevos túneles para afianzar la conectividad de La Aldea, cuyos vecinos sufrieron históricamente reiterados episodios de aislamiento ante contingencias meteorológicas adversas.