Gran Canaria suspende todos los eventos públicos y privados ante el riesgo de la borrasca Bruna

La llegada de la borrasca Bruna ha llevado al Cabildo de Gran Canaria a adoptar una de las medidas preventivas más amplias decretadas hasta ahora en el archipiélago. La institución insular ha ordenado suspender, desde las doce del mediodía de este domingo, 8 de noviembre, todas las actividades y eventos organizados que impliquen concentraciones de personas, tanto en espacios abiertos como cerrados.

La decisión afecta a los 21 municipios grancanarios y permanecerá vigente hasta que la Dirección del Plan Insular de Emergencias comunique su modificación o levantamiento. La medida no establece un número mínimo de asistentes, de manera que alcanza a las actividades programadas independientemente de su aforo.

El Cabildo justifica las restricciones por la previsión de lluvias intensas, fuertes rachas de viento, tormentas y fenómenos costeros adversos, cuya coincidencia podría provocar situaciones de riesgo para la población.

La suspensión llega después de que el Gobierno de Canarias activara diferentes niveles de alerta ante el avance de Bruna, una borrasca de alto impacto que está condicionando la actividad de las islas durante el fin de semana.

Las restricciones afectan también a los actos en recintos cerrados

La resolución insular incluye expresamente los eventos culturales, deportivos, recreativos y festivos, sin distinguir entre los organizados por instituciones públicas y los promovidos por entidades privadas.

Por tanto, las restricciones no se limitan a celebraciones al aire libre. También alcanzan a actividades programadas en pabellones, auditorios, instalaciones deportivas y otros recintos cubiertos cuando impliquen reuniones organizadas de personas.

Quedan exceptuados los servicios esenciales y las actuaciones necesarias para atender, coordinar y gestionar la emergencia.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha solicitado a los ayuntamientos, entidades organizadoras y responsables de instalaciones que adopten las medidas necesarias para cumplir la disposición.

Entre las primeras consecuencias figura el aplazamiento del encuentro que debían disputar la UD Las Palmas y el Eldense este domingo a las 17:30 horas en el Estadio de Gran Canaria.

También se ha aplazado el derbi de voleibol femenino entre el Heidelberg Volkswagen y el Emalsa Gran Canaria, mientras que el Auditorio Alfredo Kraus ha cancelado el concierto previsto de Víctor Manuel.

Estas modificaciones reflejan el alcance de una decisión que obliga a reorganizar parte de la agenda cultural y deportiva de la isla.

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones durante las próximas horas

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene avisos por precipitaciones importantes en varias islas. En Gran Canaria, las previsiones contemplan acumulaciones que podrían superar los 80 litros por metro cuadrado en doce horas en las zonas afectadas por los avisos de mayor intensidad.

A las precipitaciones se suman rachas fuertes de viento y un empeoramiento del estado del mar, factores que incrementan el riesgo de desprendimientos, inundaciones puntuales y dificultades en los desplazamientos.

La Dirección del Plan Insular de Emergencias continuará evaluando la evolución del temporal y podrá establecer nuevas restricciones si las circunstancias lo requieren.

Las autoridades recomiendan evitar los desplazamientos innecesarios, especialmente durante las horas de mayor intensidad de la borrasca, y mantenerse alejados de barrancos, cauces y zonas costeras expuestas.

El Cabildo también ha pedido a los ciudadanos que consulten los canales oficiales antes de acudir a cualquier actividad prevista para este domingo.

La medida no equivale a una orden general de cierre de todos los comercios o establecimientos privados, sino a la suspensión de los eventos y actividades organizadas incluidos en la resolución.

Gran Canaria afronta así una jornada de importantes restricciones preventivas, mientras las administraciones mantienen movilizados sus dispositivos de emergencia ante la evolución de Bruna.