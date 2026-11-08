Influencers marroquíes y avatares de IA en X lanzan una ofensiva para presentar a Canarias como territorio "ocupado"

La presión geopolítica sobre el Archipiélago ha abierto un nuevo frente en las redes sociales. Lo que durante décadas se limitó a maniobras diplomáticas por las aguas jurisdiccionales o el monte Tropic se ha transformado en una campaña de ingeniería social diseñada para moldear a la juventud marroquí. En X, perfiles como @hodannat55 difunden mapas que califican al Archipiélago como las "Islas Canarias marroquíes, que están ocupadas por España". Para justificarlo, manipulan la geografía contraponiendo los 1.200 kilómetros que separan las Islas de la Península frente a unos supuestos "22 kilómetros de las costas de Marruecos". La dinámica responde a una ley elemental de incentivos: cuando el Gobierno central reduce a cero el coste de presionar a España tras su cesión en el Sáhara, el expansionismo desplaza inmediatamente su frontera reivindicativa hacia el Atlántico.

De la Degollada Becerra al revisionismo histórico en TikTok

El salto cualitativo de esta estrategia reside en su penetración entre los jóvenes marroquíes mediante TikTok, donde el discurso anexionista se camufla en vídeos de viajes y curiosidades. Un ejemplo directo lo protagoniza aslemsouria, quien desde el mirador de la Degollada Becerra, en Gran Canaria, y señalando hacia Tenerife sobre el mar de nubes, afirma ante su audiencia que "estas son originalmente islas marroquíes". Intercalando inglés y árabe, sostiene que los españoles "conquistan, toman nuestras tierras y piensan que son suyas".

En paralelo, creadores como zidek_hadi emplean el árabe dariya para reescribir la historia insular bajo una apariencia divulgativa. En una pieza donde aborda la etimología latina de Insula Canaria, el estatus de La Graciosa como octava isla desde 2018, la doble capitalidad entre Las Palmas y Tenerife o la enseñanza escolar del Silbo Gomero, introduce un marco de apropiación calculado. Sitúa el Archipiélago a cien kilómetros de "nuestras costas", vincula la expedición del rey Juba II y el origen amazigh de los guanches con el Marruecos actual y tilda la incorporación a la Corona de Castilla de "invasión española".

Avatares de IA, simbología sionista y el señuelo de Ceuta y Melilla

Esta narrativa se complementa en X con una operación de guerra cognitiva más sofisticada: cuentas generadas con inteligencia artificial que fingen ser analistas occidentales alineados con Estados Unidos e Israel. Destaca el perfil @SHaiim64573, presentado como una doctora en sociología y filosofía residente en Manhattan llamada "Shomya Haiim". Creada en diciembre de 2024, la cuenta emplea imágenes sintéticas de una mujer con pendientes y colgante de la Estrella de David, pancartas en hebreo y alusiones académicas en su biografía para revestir de autoridad internacional el expansionismo sobre Canarias.

El relato que difunden estos avatares sostiene que España "no dispararía ni una sola bala" para defender Ceuta y Melilla ante una invasión marroquí o una presión intensa de Rabat y Washington. Según esta tesis, Madrid asume que su salida de ambos enclaves es "inevitable", pero busca posponerla porque entregarlos implicaría "dirigir la brújula de Marruecos directamente hacia las Canarias", utilizando hoy las ciudades autónomas como el escudo dilatorio que antes fue el Sáhara. Incluso aseguran a su audiencia que la OTAN se mantendría neutral ante un asalto militar marroquí por quedar ambas plazas fuera del paraguas aliado. Una maquinaria coordinada que busca instalar en el imaginario marroquí que amenazar la integridad territorial española y la soberanía canaria sale completamente gratis.