La borrasca Bruna obliga a desviar siete vuelos con destino a La Palma por el mal tiempo

El paso del frente meteorológico asociado a la borrasca Bruna ha provocado este domingo importantes complicaciones en el tráfico aéreo del archipiélago canario. Las condiciones climáticas adversas, marcadas por fuertes rachas de viento y una notable reducción de la visibilidad, han obligado a modificar la operativa habitual y han dejado un saldo de siete vuelos desviados que tenían previsto tomar tierra en la isla.

Según ha confirmado el gestor aeroportuario Aena, las instalaciones de La Palma han registrado serias dificultades para garantizar las maniobras de aterrizaje con los estándares de seguridad requeridos. Por este motivo, los controladores y las compañías aéreas han optado por derivar el tráfico hacia pistas alternativas, principalmente hacia el sur de Tenerife y Gran Canaria, donde el tiempo permitía operar con plenas garantías.

Entre las rutas afectadas por este episodio figuran enlaces tanto interinsulares como peninsulares e internacionales. En el ámbito doméstico insular, se ha visto alterada la operativa procedente de Tenerife Sur, así como dos conexiones que habían despegado desde Gran Canaria. A estas incidencias se sumó el trayecto originado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cuyos pilotos no pudieron culminar la aproximación prevista y debieron dirigirse a territorio tinerfeño.

El tráfico procedente de diversas ciudades europeas también ha sufrido el impacto de la inestabilidad meteorológica. Sendos vuelos que habían partido de los aeropuertos de Múnich y Zúrich tuvieron que variar su trayectoria sobre la marcha para tomar tierra en Tenerife Sur. Del mismo modo, una aeronave procedente de Hamburgo fue reconducida a Gran Canaria ante la imposibilidad de operar en el aeropuerto de La Palma.

Las autoridades aéreas han recomendado a los pasajeros consultar el estado de los vuelos con sus respectivas aerolíneas mientras persistan las inclemencias meteorológicas en la zona occidental de las islas, a la espera de que el temporal comience a remitir en las próximas horas.