Sánchez convoca una reunión urgente por El Hierro tras meses de reclamaciones y una nueva crisis migratoria

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado para el próximo martes, 10 de noviembre, una reunión extraordinaria de la Comisión Interministerial de Inmigración para abordar la situación de El Hierro. La decisión llega después de meses de reclamaciones del Ejecutivo canario, un fuerte incremento de las llegadas de cayucos y las protestas de vecinos que denuncian las consecuencias de la presión migratoria sobre los servicios públicos de la isla.

La convocatoria, confirmada por el Ministerio de Política Territorial, se produce tras una conversación telefónica entre Sánchez y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien trasladó al jefe del Ejecutivo central la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta coordinada.

La magnitud del problema queda reflejada en los propios datos del Gobierno autonómico. Entre el 1 y el 6 de noviembre llegaron a Canarias 4.587 personas migrantes a bordo de 49 embarcaciones. De ellas, 35 arribaron a El Hierro, una isla que dispone de recursos limitados para afrontar un volumen extraordinario de desembarcos.

La pregunta que plantea esta convocatoria es por qué ha sido necesario alcanzar semejante nivel de presión para reunir a los ministerios competentes y acordar un plan de actuación.

Canarias lleva meses solicitando refuerzos policiales, planificación y mecanismos de coordinación. Sin embargo, las nuevas llegadas han vuelto a poner de manifiesto las dificultades para atender simultáneamente las necesidades de acogida, identificación, asistencia sanitaria y traslado de personas migrantes.

Interior acumula reclamaciones de refuerzos mientras El Hierro soporta la presión

La situación no ha surgido de manera inesperada. El Gobierno de Canarias ha advertido reiteradamente al Ministerio del Interior de la necesidad de reforzar los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil destinados a la gestión migratoria.

La consejera autonómica de Presidencia, Nieves Lady Barreto, remitió el 6 de noviembre una nueva comunicación al ministro Fernando Grande-Marlaska solicitando un despliegue extraordinario de agentes y medios materiales.

En esa petición recordó que Canarias había reclamado formalmente la convocatoria de una Junta de Seguridad Estado-Canarias mediante escritos enviados el 10 de septiembre y el 20 de octubre. Según la información facilitada por el Ejecutivo autonómico, Interior todavía no había fijado una fecha para esa reunión.

El dato adquiere relevancia porque la coordinación policial constituye una pieza fundamental de la respuesta migratoria. La identificación de las personas recién llegadas, su custodia cuando procede y los trámites necesarios para los traslados requieren efectivos suficientes y una planificación adaptada al volumen de desembarcos.

Las organizaciones sindicales policiales también han denunciado sobrecarga de trabajo y falta de medios, mientras los servicios de emergencia y asistencia sanitaria han tenido que responder a episodios de elevada concentración de personas.

A estas advertencias se suma el malestar expresado por vecinos y empresarios de La Restinga

Durante una entrevista concedida el viernes a Gonzalo Castañeda en Canal 4 esRadio, Lorena, propietaria del restaurante Casa Juan, relató las dificultades que, según su testimonio, afronta la localidad y cuestionó la falta de soluciones inmediatas.

La empresaria aseguró que los vecinos habían protagonizado una concentración en el muelle y expresó su preocupación por la posible utilización del polideportivo, la acumulación de embarcaciones y la presión sobre las instalaciones portuarias.

En la misma entrevista, la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido reclamó que los responsables estatales de Sanidad, Migraciones e Interior se desplazaran a El Hierro para conocer directamente las necesidades de la isla.

El Gobierno central ha confirmado ahora una reunión de coordinación. Lo que todavía debe concretarse es si esa cita se traducirá en los refuerzos operativos que vienen reclamando las instituciones canarias y los profesionales afectados.

Una comisión interministerial sin medidas ni plazos anunciados

La reunión se celebrará en el Complejo de La Moncloa y estará presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Participarán los departamentos ministeriales con competencias relacionadas con la inmigración, junto con Fernando Clavijo y el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas.

Sánchez también se ha comprometido, según lo comunicado por Clavijo, a reforzar los recursos sanitarios de la isla a través de la Secretaría de Estado de Migraciones.

No obstante, el anuncio conocido hasta ahora no especifica cuántos profesionales se incorporarán, qué medios se movilizarán ni cuándo comenzarán a aplicarse esos refuerzos.

Tampoco se ha detallado un calendario de medidas para mejorar la capacidad operativa de los dispositivos de primera acogida o agilizar los traslados desde El Hierro hacia otros territorios.

Precisamente por eso, Clavijo ha reclamado que la comisión concluya con un plan conjunto que identifique actuaciones, administraciones responsables y plazos de ejecución.

El presidente canario ha advertido de que no se puede continuar actuando únicamente cuando la situación se agrava, una crítica que sitúa el problema de la planificación en el centro del debate institucional.

La convocatoria también plantea interrogantes sobre el funcionamiento de los mecanismos ordinarios de coordinación entre el Estado y Canarias. Si las necesidades policiales y sanitarias se habían comunicado con anterioridad, corresponde a los ministerios competentes explicar qué medidas adoptaron y por qué los recursos disponibles no han evitado las situaciones de saturación denunciadas.

El Ejecutivo central tendrá ahora la oportunidad de presentar sus actuaciones, explicar los medios movilizados y concretar los compromisos pendientes.

En paralelo, Clavijo ha solicitado reuniones urgentes con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, para reclamar una mayor implicación comunitaria.

La dimensión europea de la ruta atlántica no elimina, sin embargo, las competencias que corresponden al Estado español en materia de fronteras, seguridad y gestión migratoria.

El Hierro necesita una respuesta que garantice una atención digna a las personas rescatadas y, al mismo tiempo, preserve el funcionamiento de los servicios públicos y la actividad cotidiana de sus residentes.

La reunión del martes será un primer paso para evaluar si las administraciones consiguen acordar esa respuesta. Pero su resultado no debería medirse únicamente por la fotografía institucional o por los compromisos anunciados, sino por los efectivos desplegados, los recursos disponibles y los plazos efectivamente cumplidos.

Después de meses de advertencias y de una nueva escalada de llegadas, esas son las respuestas que siguen pendientes.