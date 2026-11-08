No es tensión asistencial cuando el pasillo sustituye a la planta

La consejera de Sanidad ha defendido en distintas ocasiones que los hospitales canarios atraviesan episodios de "tensión asistencial" y no un colapso permanente. La precisión puede ser útil para describir técnicamente la situación, pero pierde valor cuando decenas de pacientes esperan una cama durante horas o días en los pasillos. A finales de octubre, SATSE cifró en unas sesenta las personas pendientes de ingreso en el Hospital Insular.

La situación mejoró en jornadas posteriores. Conviene decirlo con la misma claridad con la que se contó la saturación. También conviene recordar la advertencia sindical: el problema puede repetirse porque las causas estructurales continúan. La política sanitaria no debe elegir entre negar el colapso o presentar cada episodio como catástrofe. Debe explicar qué falló y qué cambiará antes del siguiente aumento de demanda.

La ocupación media del complejo en 2024 alcanzó el 99,20 por ciento. Una organización que funciona habitualmente cerca del máximo tiene escaso margen para absorber imprevistos. El crecimiento y envejecimiento de la población, la cronicidad y los virus respiratorios son previsibles. Utilizarlos como explicación no exime de responsabilidad; son precisamente los datos sobre los que debería construirse la planificación.

El Gobierno enumera inversiones y refuerzos: 72 nuevos profesionales en las urgencias de Gran Canaria durante la legislatura, ampliaciones por casi siete millones y una unidad de corta estancia con 26 camas. Es razonable reconocer el esfuerzo. También exigir que cada anuncio incluya cuándo estará plenamente operativo, con qué plantilla y qué reducción concreta de espera se espera conseguir.

Más dinero no corrige automáticamente una mala circulación hospitalaria. Las altas retrasadas por falta de recursos sociales, la escasa resolución de Atención Primaria y la ausencia de alternativas domiciliarias terminan ocupando camas y bloqueando Urgencias. Sanidad y servicios sociales deben compartir información y objetivos. El paciente no puede cargar con la división administrativa entre dos consejerías.

La libertad de elección sanitaria resulta teórica cuando no existe capacidad suficiente o cuando el ciudadano desconoce tiempos y alternativas. Publicar indicadores de ocupación, demora para ingreso y cancelaciones quirúrgicas permitiría comparar centros y exigir responsabilidades. La transparencia es mejor aliada de la sanidad pública que cualquier campaña destinada a discutir si la palabra correcta es saturación, tensión o colapso.

Los profesionales merecen condiciones seguras, no homenajes que sustituyan refuerzos. Trabajar con pacientes distribuidos entre boxes, observación y pasillos obliga a multiplicar desplazamientos, vigilancia y decisiones bajo presión. La vocación no puede convertirse en subvención emocional de una organización insuficiente.

Un pasillo no protege intimidad, descanso ni dignidad. Si el sistema acepta esa imagen como inevitable durante los picos, terminará incorporándola a su normalidad. El Hospital Insular necesita planificación, gestión y capacidad real, no una batalla de palabras. Cuando el paciente que precisa ingreso espera sin cama, la Administración ya ha recibido el diagnóstico; lo que falta es aplicar el tratamiento.