Bruselas castiga con impuestos y recortes a los puertos de Canarias mientras financia la red de megapuertos de Marruecos

La burocracia climática de Bruselas y la amenaza de un tijeretazo presupuestario hasta 2034 han colocado a las infraestructuras estratégicas de Canarias ante una tormenta perfecta. Mientras la Comisión Europea encarece de forma artificial cada escala en suelo comunitario y planea reducir los fondos estructurales, Rabat ejecuta el mayor plan de expansión portuaria de su historia para absorber el tráfico marítimo que huye de la regulación europea. Ante el riesgo de perder competitividad y comprometer el suministro básico del Archipiélago, las Autoridades Portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife han cerrado filas con el presidente autonómico, Fernando Clavijo, durante la XXX Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) celebrada en Guadalupe.

El frente común busca sacudir la inacción de los gobiernos de España, Francia y Portugal para que exijan en Bruselas un trato singular para los puertos ultraperiféricos. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, y el subdirector del ente tinerfeño, Airam Díaz, han sido tajantes: legislar de espaldas a la lejanía insular resta competitividad a los muelles canarios y golpea de lleno a la economía de las Islas.

Para dotar de músculo técnico a esta ofensiva política, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife han culminado tras dos años de negociaciones la creación de la primera Asociación de Puertos de las Regiones Ultraperiféricas. La entidad agrupa a los nueve enclaves marítimos exteriores de la Unión Europea, seis franceses (Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Mayotte, Reunión y San Martín), dos portugueses (Azores y Madeira) y el sistema portuario canario, con el objetivo de frenar una sangría regulatoria cuyo principal beneficiario se encuentra a escasas millas náuticas.

La asfixia del régimen ETS: hasta 150.000 euros por buque que desvían rutas a Marruecos

El epicentro del problema económico radica en el régimen europeo de comercio de derechos de emisión (normativa ETS) aplicado al transporte marítimo. Esta tasa climática obliga a las navieras a pagar por las emisiones generadas en los buques que tocan puertos de la Unión Europea, generando una factura adicional que alcanza hasta los 150.000 euros por barco. Tras gravar el 40% de las emisiones en 2024 y 2025, el peaje regulatorio ha escalado al 70% en este 2026 y alcanzará el 100% a partir de 2027.

La distorsión sobre los incentivos de mercado es inmediata y España ya sufre sus consecuencias en el estrecho de Gibraltar. Para esquivar el impuesto comunitario, los grandes operadores internacionales desvían sus descargas y transbordos hacia muelles extracomunitarios situados a pocos kilómetros, libres de la fiscalidad verde de Bruselas. Los datos oficiales reflejan este trasvase: mientras el puerto de Algeciras permanece estancado en 4,73 millones de contenedores (TEU) y afronta la pérdida estimada de hasta 1.600 empleos por falta de inversiones y automatización, el complejo marroquí de Tánger Med ya mueve 11,1 millones de TEU y proyecta una tercera terminal para escalar hasta los 20 millones anuales.

Lejos de ser un fenómeno aislado, Rabat ha diseñado una estrategia envolvente sobre las plazas de soberanía española financiándose, paradójicamente, con capital europeo. El reino alauita acaba de inaugurar a poco más de 30 kilómetros de Melilla el megapuerto de Nador West Med tras movilizar 5.000 millones de euros, incluyendo 310 millones aportados por el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), nutrido con fondos de contribuyentes españoles. Con alianzas cerradas con gigantes navieros como MSC y CMA CGM, Nador sumará una capacidad de 5,3 millones de contenedores en 2027, una terminal de gas natural licuado de 5.000 millones de metros cúbicos anuales y un polo energético e industrial concebido para asfixiar económicamente a Ceuta y Melilla.

El megapuerto de Dajla y la amenaza directa al abastecimiento de Canarias hasta 2034

Ese mismo esquema de sustitución logística se proyecta ahora sobre el Atlántico Medio. Dentro de una ofensiva estatal que destina el equivalente al 11,9% de su PIB a infraestructuras hasta 2030, Marruecos avanza en las obras del megapuerto de Dajla Atlántico, en las costas del Sáhara Occidental ocupado. Situado a menos de 500 kilómetros de Gran Canaria y con un presupuesto de 1.500 millones de dólares, el recinto supera ya el 65% de ejecución y entrará en servicio en 2029 con capacidad para mover 35 millones de toneladas de mercancías y un millón de contenedores anuales.

El propio borrador de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias (EMSICAN), elaborado por el Ejecutivo autonómico, advierte de que la entrada en escena de Dajla, sumada a Agadir y Tánger Med, amenaza con drenar tráfico, ingresos y peso geopolítico al Archipiélago. Aunque el sistema portuario canario movió 41,8 millones de toneladas en 2024, con el Puerto de La Luz concentrando el 57% del total e interconectado con 180 recintos internacionales, Santa Cruz de Tenerife ya arrastra una caída del 19% en su volumen respecto a principios de siglo.

Si las reivindicaciones de Clavijo y de las autoridades portuarias fracasan en Bruselas, el impacto sobre las Islas será doble. Por un lado, mantener el sobrecoste del régimen ETS expulsará hacia Dajla el negocio del transbordo internacional, las reparaciones navales y el suministro de combustible (bunkering), encareciendo además los fletes que determinan el precio de los alimentos y bienes básicos que importan las familias canarias. Por otro, si la Unión Europea consuma el recorte de fondos estructurales en el marco financiero hasta 2034, los puertos canarios carecerán del capital necesario para dragar calados para grandes portacontenedores, automatizar terminales, bonificar tasas portuarias y desplegar suministros de gas natural licuado, metanol o amoníaco. Sin rectificación en Bruselas, la tenaza entre el dogmatismo fiscal europeo y el expansionismo infraestructural marroquí amenaza con desmantelar la soberanía logística de Canarias en el Atlántico.