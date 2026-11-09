Canarias afronta un aluvión migratorio con más de 6.600 personas a bordo en nueve días

Canarias ha recibido a 6.665 inmigrantes en los nueve primeros días de noviembre, a bordo de 66 embarcaciones. La cifra supone un incremento del 1.355% respecto al mismo periodo del año pasado y vuelve a poner de manifiesto la presión que soporta el archipiélago por la llegada de cayucos, especialmente en las islas occidentales.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, alertó este lunes, tras el Consejo de Gobierno, de la situación "extraordinaria" que atraviesa el archipiélago. El impacto es especialmente significativo en El Hierro, que ha concentrado 48 de las 66 embarcaciones llegadas en lo que va de mes, es decir, cerca de tres de cada cuatro.

La situación también preocupa por el aumento de los menores extranjeros no acompañados que quedan bajo la tutela de la comunidad autónoma. Los recursos de acogida atienden ya a cerca de 3.000 jóvenes. La evolución de las llegadas refleja un incremento notable en apenas unas semanas: en septiembre fueron 216 los menores que arribaron a las islas; en octubre, 347, y en los nueve primeros días de noviembre ya se han contabilizado 438.

Canarias vuelve a reclamar más traslados a la Península

El Ejecutivo autonómico ha vuelto a señalar la falta de respuesta de la Administración central para aliviar la presión sobre los recursos de acogida. Cabello denunció que los traslados de inmigrantes a la Península se encuentran "muy por debajo" de lo previsto en el decreto estatal aprobado para afrontar la emergencia migratoria.

El portavoz expresó su confianza en que la Comisión Interministerial extraordinaria convocada para este martes permita desbloquear la situación y acelerar los traslados. Canarias reclama que se movilicen los recursos necesarios para reducir la presión sobre los centros de acogida de las islas.

Mientras tanto, el archipiélago continúa afrontando una situación especialmente complicada en sus dispositivos de recepción y atención, con El Hierro como principal punto de entrada durante estos primeros días de noviembre. El Gobierno regional insiste en la necesidad de una respuesta coordinada entre administraciones y de un mecanismo de distribución que permita compartir la atención a los inmigrantes que llegan a las costas españolas.