Canarias amplía hasta finales de 2027 el plazo para regularizar las viviendas vacacionales

El Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley que concreta los requisitos mínimos que deberán cumplir las viviendas vacacionales como actividades clasificadas y amplía hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para completar determinados trámites de regularización.

La nueva regulación modifica la Ley 6/2025, de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas, y la normativa específica de las denominadas Islas Verdes.

Una de las principales novedades afecta a los titulares que ya desarrollaban la actividad antes de la entrada en vigor de la nueva regulación y todavía tienen pendiente presentar la comunicación previa correspondiente como actividad clasificada.

Planos, fotografías y medidas contra incendios

El decreto establece el contenido mínimo de la memoria técnica que deberá presentarse para acreditar el cumplimiento de la normativa.

Entre la documentación exigida figuran los planos de situación y distribución del inmueble, fotografías de la vivienda y los documentos relacionados con su primera ocupación.

También será necesario acreditar la seguridad estructural cuando corresponda y disponer de medidas de protección contra incendios, entre ellas detectores de humo, extintores y señalización de evacuación.

Las viviendas con piscina estarán sujetas además a requisitos específicos, al igual que las condiciones de acceso al inmueble.

Estas exigencias se aplicarán también a las nuevas viviendas que quieran comenzar a utilizarse con fines turísticos mientras no entre en vigor la normativa técnica definitiva.

El plazo se amplía hasta el 31 de diciembre de 2027

El Gobierno amplía hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para presentar la comunicación previa de actividad clasificada en los casos incluidos en el régimen transitorio.

La normativa anterior situaba ese límite en julio de 2027.

El Ejecutivo justifica la ampliación por la necesidad de concretar previamente qué requisitos técnicos deben cumplir los propietarios y facilitar su adaptación a las nuevas obligaciones.

La norma establece además que aquellas viviendas vacacionales que no completen la regularización dentro del plazo previsto podrán mantener la actividad durante cinco años adicionales. Una vez transcurrido ese periodo, deberán abandonar el uso turístico.

Más controles de ayuntamientos y cabildos

El decreto refuerza también las funciones de comprobación e inspección de las administraciones locales.

Los ayuntamientos tendrán un máximo de dos años desde la entrada en vigor de la normativa de actividades clasificadas para aprobar y comenzar a aplicar sus planes de control.

Estos programas de inspección podrán tener una duración máxima de cuatro años.

Régimen diferente para La Palma, La Gomera y El Hierro

La regulación mantiene un tratamiento específico para La Palma, La Gomera y El Hierro, las denominadas Islas Verdes.

En estos territorios se aplicará de forma directa y preferente su normativa turística específica y las determinaciones territoriales y urbanísticas de la Ley 6/2025 no serán aplicables hasta el 13 de diciembre de 2030.

El decreto incorpora asimismo una excepción para las viviendas vacacionales destruidas por la erupción volcánica de La Palma de 2021.

Estas propiedades podrán reconstruirse y recuperar su actividad turística conservando sus derechos anteriores, sin necesidad de cumplir el requisito de antigüedad mínima establecido por la nueva ley.

La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, aunque sus efectos se retrotraerán al 13 de diciembre de 2025, fecha de entrada en vigor de la Ley 6/2025.