Canarias recibe a más de 1.300 inmigrantes durante el fin de semana

Más de 1.300 migrantes llegaron a Canarias en embarcaciones precarias durante el fin de semana del 7 y 8 de noviembre. Solo el domingo desembarcaron en El Hierro más de 600 personas a bordo de cuatro cayucos.

El último de ellos llegó al puerto de La Estaca, en Valverde, con 258 personas. Según fuentes del dispositivo de emergencia, sus ocupantes se encontraban en aparente buen estado de salud, aunque uno de ellos necesitó ser trasladado a un centro sanitario.

Las llegadas coincidieron con los preparativos de nuevos traslados para aliviar la presión sobre los recursos de acogida de El Hierro. Para este lunes estaban previstos dos servicios especiales de ferri con destino a Tenerife.

La retirada de cayucos cierra la playa de La Restinga

La retirada de los cayucos acumulados en el muelle de La Restinga ha obligado a cerrar de forma preventiva la playa. El Ayuntamiento de El Pinar anunció la medida el domingo ante el riesgo de que se produzcan vertidos al mar durante las maniobras y pidió a los vecinos que respeten el cierre de la zona de baño hasta nuevo aviso.

Los trabajos requieren medios extraordinarios, con refuerzo de grúas y apoyo de buzos para sacar las embarcaciones del agua. En el muelle se habían llegado a acumular unos 26 cayucos tras la avería de la grúa pórtico de las instalaciones portuarias.

Una vez en tierra, las embarcaciones se cargan en camiones para llevarlas al punto limpio de La Frontera. Allí se preparan para su desguace y posterior tratamiento en centros autorizados fuera de la isla. Durante la noche del sábado y la jornada del domingo se retiraron y trasladaron cuatro cayucos, mientras otros tres quedaron en tierra pendientes de transporte.

Canarias reclama refuerzos policiales a Interior

El nuevo balance de llegadas se conoce después de que la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, enviara el viernes una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para exigir refuerzos extraordinarios de Policía Nacional y Guardia Civil en El Hierro.

La petición abarca personal y medios para vigilancia, identificación, custodia y traslado de migrantes, además de la colaboración con los servicios de emergencia. Barreto advirtió de la presión sobre una isla con recursos humanos y materiales limitados.

Según los datos que manejaba el Ejecutivo autonómico, entre el 1 y el 6 de noviembre llegaron a Canarias unas 4.587 personas en 49 embarcaciones. De estas últimas, 35 arribaron a El Hierro.

La consejera recordó que había solicitado una Junta de Seguridad Estado-Canarias mediante escritos del 10 de septiembre y del 20 de octubre. Según denunció el Gobierno regional el viernes, Interior todavía no había fijado fecha.

Para el martes 10 está prevista una reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración en La Moncloa, con la asistencia extraordinaria del presidente canario, Fernando Clavijo, y del presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas.