Canarias y el Estado cerrarán este viernes el acuerdo para la cogestión aeroportuaria

Canarias y el Estado prevén cerrar este viernes el acuerdo para crear un órgano bilateral aeroportuario que permitirá al archipiélago participar en el seguimiento y en determinadas decisiones relacionadas con la gestión de sus ocho aeropuertos de interés general.

El acuerdo se abordará en Santa Cruz de Tenerife durante la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma y la Comisión Mixta de Transferencias.

Una vez rubricado, está prevista su publicación en el Boletín Oficial del Estado, paso que dará lugar a la constitución formal del nuevo órgano.

Inversiones, tasas y operativa

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha señalado que el nuevo mecanismo permitirá a la Comunidad Autónoma disponer de información directa y participar en cuestiones que afectan al funcionamiento de los aeropuertos.

Entre ellas se encuentran las inversiones, la fijación de tasas y diferentes aspectos relacionados con la operativa de las ocho instalaciones aeroportuarias del archipiélago.

El Ejecutivo autonómico vincula el acuerdo al desarrollo del artículo 161 del Estatuto de Autonomía, que contempla la participación de Canarias en la planificación, programación y gestión de los aeropuertos de interés general.

Una negociación abierta desde principios de año

La creación del órgano bilateral llega después de varios meses de negociaciones entre ambos Gobiernos sobre el papel de Canarias en la gestión aeroportuaria.

El Ejecutivo autonómico había reclamado avanzar en el desarrollo de las competencias reconocidas por el Estatuto y aumentar su capacidad de participación en unas infraestructuras consideradas esenciales para la conectividad de las islas.

La Comisión Bilateral tiene carácter vinculante para los acuerdos que alcancen ambas administraciones en el marco de las competencias negociadas.

El siguiente paso llegará este viernes, cuando Canarias y el Estado prevén cerrar definitivamente el acuerdo antes de su publicación en el BOE y de la posterior constitución del órgano bilateral aeroportuario.