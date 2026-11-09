Clavijo lleva al Estado ocho medidas para afrontar la crisis migratoria en El Hierro

Canarias llevará este martes a la Comisión Interministerial un paquete de ocho medidas para responder al repunte migratorio, con peticiones que incluyen un seguimiento semanal de la situación, más efectivos, el despliegue de Frontex y ayudas específicas para El Hierro.

El documento cuenta con el respaldo de los grupos que forman parte del Pacto Canario por la Migración, salvo Vox, y será defendido por el presidente autonómico, Fernando Clavijo, que reclama al Estado medidas "concretas" a corto plazo.

El Ejecutivo canario ya había solicitado durante las últimas semanas refuerzos extraordinarios de Policía Nacional y Guardia Civil en El Hierro, además de una mayor implicación de la Unión Europea y mecanismos de solidaridad ante la presión sobre los recursos de acogida.

Seguimiento semanal y más medios

Entre las propuestas figura la creación de un mecanismo permanente de coordinación que permita realizar un seguimiento semanal entre administraciones.

Canarias reclama también una actuación diplomática urgente en los países de origen, especialmente Senegal, y un plan de contingencia dotado de recursos específicos.

El documento pide aumentar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y reforzar Salvamento Marítimo. También plantea que Cruz Roja asuma la asistencia sanitaria inicial en el puerto de La Restinga y en el CATE de San Andrés para reducir la presión sobre los servicios sanitarios de El Hierro.

Estas reclamaciones se producen después de que el Gobierno autonómico haya venido solicitando un plan extraordinario de contingencia, mayor coordinación con el Estado y una respuesta específica para la ruta atlántica.

Canarias reclama el despliegue de Frontex

Otro de los puntos pasa por incorporar al archipiélago al mecanismo de solidaridad del Pacto Europeo de Migración y Asilo y desplegar Frontex en aguas canarias.

El Gobierno autonómico reclama además que las islas sean reconocidas dentro del marco europeo de respuesta de emergencia como frontera exterior sometida a una presión migratoria extraordinaria.

Clavijo ya había solicitado a la Comisión Europea que movilizara mecanismos de solidaridad, financiación y apoyo operativo y que Canarias participara directamente en el seguimiento de las decisiones adoptadas.

El documento incluye también una propuesta para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial ante las "lagunas jurídicas" que, según Clavijo, existen para perseguir determinados delitos cometidos en alta mar.

Ayudas específicas para El Hierro

El Ejecutivo autonómico pide además un paquete de emergencia para El Hierro, especialmente para La Restinga.

Clavijo sostiene que la presión migratoria está teniendo consecuencias sobre la actividad económica de la localidad y cita dificultades para sectores como la pesca, el buceo, la hostelería y la restauración.

La isla ha concentrado buena parte de las llegadas registradas durante las últimas semanas y el Gobierno de Canarias viene alertando de la presión que soportan sus recursos sanitarios, policiales y de acogida. Entre el 1 y el 6 de noviembre, el Ejecutivo autonómico contabilizó aproximadamente 4.587 llegadas a Canarias en 49 embarcaciones, 35 de ellas con destino a El Hierro.

Clavijo no descarta acudir a los tribunales

El presidente canario sostiene que cuatro de las medidas podrían aplicarse de manera inmediata si existe voluntad del Gobierno central: reforzar los cuerpos de seguridad, aumentar los medios de Salvamento Marítimo, garantizar la asistencia sanitaria inicial y aprobar recursos económicos para El Hierro.

Clavijo ha advertido de que espera respuestas concretas en la reunión de este martes y ha señalado que, si no llegan, el Ejecutivo autonómico estudiará acudir a la Justicia.

La Comisión Interministerial se convierte así en el siguiente paso de una negociación en la que Canarias reclama pasar de las peticiones planteadas durante las últimas semanas a un plan con medidas, recursos y coordinación permanente.