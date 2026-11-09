Detenido en las Dunas de Maspalomas tras entrar en una zona restringida y agredir a un agente

El Cuerpo General de la Policía Canaria ha detenido a un hombre por acceder a una zona de uso restringido de las Dunas de Maspalomas y agredir presuntamente a un agente de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria.

La actuación comenzó después de que los agentes detectaran al individuo transitando fuera de los itinerarios autorizados de la Reserva Natural Especial, donde el acceso está limitado para proteger la vegetación, la flora y la fauna.

Cuando fue requerido para identificarse por la presunta infracción ambiental, el hombre se negó reiteradamente a seguir las indicaciones e intentó abandonar el lugar.

La situación terminó en un forcejeo con uno de los agentes de Medio Ambiente, lo que motivó la intervención de efectivos de la Policía Canaria que participaban en el dispositivo.

El detenido está investigado por presuntos delitos de desobediencia grave y resistencia, además de lesiones a un agente de la autoridad.

Tras su arresto, fue puesto a disposición judicial.